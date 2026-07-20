高雄最新民調！賴瑞隆36.2%大勝喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數

▲高雄最新民調！賴瑞隆36.2%領先，柯志恩質疑樣本數。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年代民調中心公布高雄市長選戰最新民調數字，結果顯示民進黨候選人賴瑞隆以36.2％領先國民黨對手柯志恩的23.6%，但仍有32.8%民眾尚未決定。對此，柯志恩質疑，「民調中藍白綠的樣本數如此偏差，出現什麼樣的結果都不令人意外。」賴瑞隆則說，民調結果和掌握趨勢一致。

根據年代民調中心今日公布的最新民調數字，賴瑞隆獲得36.2％支持，以雙位數領先柯志恩的23.6%，不過，結果也顯示，仍有32.8%尚未決定，7.4%民眾選擇不投票或是投廢票。至於看好度方面，有40.4%民眾看好賴瑞隆當選，16.2%看好柯志恩，43.4%民眾不知道或拒答。

▲高雄最新民調，賴瑞隆36.2%，領先柯志恩12.6%。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於最新民調結果，柯志恩表示，對於所有民調都抱持尊重。但這份民調的樣本數中，藍白的樣本數加起來還不到民進黨的一半，「樣本數如此偏差的狀況下，出現什麼樣的結果都不令他人意外。」

柯志恩也強調，現在全民更關心的，應該還是食用油的食安問題。面對行政院長卓榮泰起初堅決不道歉、發言人吳崢說又不是他逼我們吃毒油、還有總統府秘書長潘孟安直接拍打記者的麥克風，這樣的危機處理態度與言行，人民們給這樣的政府打幾分？這才是執政黨更應該要反思的。

賴瑞隆則表示，這份民調和所掌握的趨勢一致，再次感謝市民朋友的支持。為了高雄的進步，會持續提出穩健務實的市政願景，全力爭取更多市民的認同與信任。

賴瑞隆呼籲，在野黨應盡速通過總預算、修正對高雄不公不義的財劃法，並支持高雄無人機、無人艇等相關產業的發展，讓台灣可以持續走在正確的道路上。

賴瑞隆認為，年底選舉攸關高雄能否延續產業轉型和國際布局，他會和所有高雄市民一起守住高雄的光榮感和進步，讓高雄更有自信的邁向國際。