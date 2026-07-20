　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

高雄最新民調！賴瑞隆36.2%大勝喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數

▲▼高雄最新民調！賴瑞隆36.2%領先喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄最新民調！賴瑞隆36.2%領先，柯志恩質疑樣本數。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年代民調中心公布高雄市長選戰最新民調數字，結果顯示民進黨候選人賴瑞隆以36.2％領先國民黨對手柯志恩的23.6%，但仍有32.8%民眾尚未決定。對此，柯志恩質疑，「民調中藍白綠的樣本數如此偏差，出現什麼樣的結果都不令人意外。」賴瑞隆則說，民調結果和掌握趨勢一致。

根據年代民調中心今日公布的最新民調數字，賴瑞隆獲得36.2％支持，以雙位數領先柯志恩的23.6%，不過，結果也顯示，仍有32.8%尚未決定，7.4%民眾選擇不投票或是投廢票。至於看好度方面，有40.4%民眾看好賴瑞隆當選，16.2%看好柯志恩，43.4%民眾不知道或拒答。

▲▼高雄最新民調！賴瑞隆36.2%領先喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄最新民調，賴瑞隆36.2%，領先柯志恩12.6%。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於最新民調結果，柯志恩表示，對於所有民調都抱持尊重。但這份民調的樣本數中，藍白的樣本數加起來還不到民進黨的一半，「樣本數如此偏差的狀況下，出現什麼樣的結果都不令他人意外。」

柯志恩也強調，現在全民更關心的，應該還是食用油的食安問題。面對行政院長卓榮泰起初堅決不道歉、發言人吳崢說又不是他逼我們吃毒油、還有總統府秘書長潘孟安直接拍打記者的麥克風，這樣的危機處理態度與言行，人民們給這樣的政府打幾分？這才是執政黨更應該要反思的。

賴瑞隆則表示，這份民調和所掌握的趨勢一致，再次感謝市民朋友的支持。為了高雄的進步，會持續提出穩健務實的市政願景，全力爭取更多市民的認同與信任。

賴瑞隆呼籲，在野黨應盡速通過總預算、修正對高雄不公不義的財劃法，並支持高雄無人機、無人艇等相關產業的發展，讓台灣可以持續走在正確的道路上。

賴瑞隆認為，年底選舉攸關高雄能否延續產業轉型和國際布局，他會和所有高雄市民一起守住高雄的光榮感和進步，讓高雄更有自信的邁向國際。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

蔣萬安號召725上凱道反毒油 ！王惠美力挺參加：國安層級重大事件

探視絕食藍青年　盧秀燕預告反毒油國是會議「最快明宣布時間」

不捨同事遭潘孟安揮開　媒體人發聲：默許動手被侵蝕的就是民主

演習是4、5G降速到1%　顧立雄駁斷網：NCC跟行政院將說明規劃

家長控兒虐案慢半拍！蔣萬安喊反映給立院　沈伯洋：不如回來當立委

高雄最新民調！賴瑞隆36.2%大勝喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數

蘇巧慧淡水辦「水獺媽媽樂園」　千組親子粉絲熱情參與

卓榮泰：完成所有批號油品檢驗　食安法修法草案23日送行政院會

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

蔣萬安號召725上凱道反毒油 ！王惠美力挺參加：國安層級重大事件

探視絕食藍青年　盧秀燕預告反毒油國是會議「最快明宣布時間」

不捨同事遭潘孟安揮開　媒體人發聲：默許動手被侵蝕的就是民主

演習是4、5G降速到1%　顧立雄駁斷網：NCC跟行政院將說明規劃

家長控兒虐案慢半拍！蔣萬安喊反映給立院　沈伯洋：不如回來當立委

高雄最新民調！賴瑞隆36.2%大勝喊趨勢一致　柯志恩質疑樣本數

蘇巧慧淡水辦「水獺媽媽樂園」　千組親子粉絲熱情參與

卓榮泰：完成所有批號油品檢驗　食安法修法草案23日送行政院會

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

政治熱門新聞

城鎮韌性演習14縣市手機斷網半小時　顧立雄：日後會再擴及其他地方

翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

民進黨元老張俊宏家法拍　律師提2方法

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

在野喊話嚴審大刀砍　擬統刪總預算600億

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

接力絕食被酸「輪流吃飯」　楊植斗回擊綠營：已絕食近26小時

更多熱門

相關新聞

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆喊全力以赴

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆喊全力以赴

民進黨目前執政的5個縣市中，高雄卻被評估為選情較具挑戰的戰區之一。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（20）日回應，自己將作為高雄發展的「關鍵第四棒」，不只延續既有成果，更要帶領城市邁向下一個黃金十年；國民黨高雄市長參選人柯志恩則反問，真的有能力完整接棒嗎？連民進黨內部都在質疑。

高市內閣支持率49.2%創新低！

高市內閣支持率49.2%創新低！

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

高市早苗人氣拉警報　支持率41%「創新低」

高市早苗人氣拉警報　支持率41%「創新低」

食安風暴民進黨全面失職！柯志恩嗆725街頭見

食安風暴民進黨全面失職！柯志恩嗆725街頭見

關鍵字：

高雄選舉賴瑞隆柯志恩民調市長選戰

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面