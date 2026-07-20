陸國資進場穩股市　證監會也邀券商、基金及上市公司座談

▲大陸股市近期劇烈震盪。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

A股近期劇烈震盪，科技類股在前期大幅上漲後快速回檔，市場情緒明顯轉冷。面對股市波動，中國大陸監管部門與國資陸續出手穩定市場信心。多家市場機構已接獲通知，券商、基金等機構及上市公司代表將於20日參加證監會座談會，就促進資本市場穩定健康發展提出建議。

兩家大陸國資也宣布進場護盤。中國國新19日晚間表示，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金逾人民幣500億元，以維護市場穩定；中國誠通則表示，近期已累計買進近百億元的中國股票資產，後續將持續維護資本市場平穩運行。

據大陸《證券時報》報導，資深業內人士指出，近期A股調整主要受到全球市場波動、人工智慧（AI）基礎建設資本支出可能放緩，以及市場情緒轉弱等因素影響，但市場基本面與流動性並未明顯改變，中國資產安全及科技自主仍是支撐市場的兩大主軸。

數據顯示，7月14日以來，已有逾490家A股上市公司發布業績預喜公告；過去一周，滬深兩市發布的增持、回購或利潤分配公告合計超過1500件。多家券商也否認市場出現大規模融資融券強制平倉，強調相關風險仍然可控。

報導引述分析人士指出，近期市場賣壓已逐步釋放，市場結構有望恢復穩定，並迎來超跌反彈契機；但投資人仍應保持理性，關注估值合理、具備實質科技競爭力的企業。