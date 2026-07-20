陸流傳喝浣腸劑+茶「速瘦4kg」　網紅減肥法直接喝進急診

▲腹瀉示意圖（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，一則「開塞露（台灣稱浣腸劑）搭配東方樹葉（大陸無糖茶品牌）飲用可快速減重8斤（4公斤）」的減肥偏方在大陸社群媒體上流傳，不少網紅跟風拍攝親自嘗試的影片，評論區更是不乏「有效嗎？求反饋」、「我也想試試」的好奇探問。事實上，浣腸劑禁止內服，更有人因此直接喝進急診。

陸媒《上游新聞》報導，在一條按讚最高的短影片中，網紅將兩瓶浣腸劑開封後，全部擠入茶飲內，搖晃後喝完。文案宣稱「東方樹葉+開塞露，兩天能瘦8斤」。面對評論區網友「管用嗎」的追問，該網紅回應稱「剛喝上，還沒啥反應」，並坦言自己也只是照做，預估沒啥效果；評論區有許多人好奇該方法是否有效。

報導指出，一位真正嘗試過的馬姓女士為此付出慘痛代價，她憶述，按照網傳方法兌好的飲品入喉時帶點微甜，但喝完僅半小時便出現嚴重不適，隨即補喝了熱水。本以為能有所緩解，沒想到到了夜裡竟開始上吐下瀉，平均一小時就得跑一次廁所，「一直折騰到凌晨4點，一整宿沒能合眼。」

無獨有偶，河南一所醫院急診科近期也接到了因追求快速瘦身而服用上述偏方的患者。該院急診科醫生發文明確表示，無糖茶飲內含茶鹼、茶多酚、單寧酸，腸胃敏感人群空腹飲用本身就易引發腹瀉和胃痛，若再搭配明令禁止內服的浣腸劑，二者促瀉效果疊加，無疑會對消化道造成「雙重暴擊」。

重慶市婦幼保健院臨床營養科主任孫海嵐也說，浣腸劑是標準的直腸給藥外用藥物，主要成分為甘油或山梨醇，作用原理是刺激直腸、結腸末端腸壁以促進排便，而將其稀釋後口服，缺乏任何科學依據，且危害明確：強行引發腹瀉可致電解質紊亂、腸道黏膜損傷，嚴重威脅消化系統健康。

所謂「速瘦8斤」的神奇效果，孫海嵐直言，就算體重計上的數字下降了，減掉的也根本不是脂肪，而是腸道內未排出的宿便等以及身體大量流失的水分，「只要事後身體正常補充水分，體重就會迅速反彈，無助於真正減脂。」