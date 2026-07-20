街友進館看書遭投訴！杭圖霸氣回應：我無法拒絕他們但您有權利離開

▲街友衣著襤褸，但翻閱圖書時小心翼翼。（翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

近日小紅書上瘋傳一名街友在杭州圖書館內安靜翻書的畫面，照片中的街友或坐或站，衣著襤褸，但是翻書動作相當輕柔小心，並未影響他人，沒想到仍引起市民不滿，杭州圖書館接到投訴後霸氣回應：「我無法拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開。」不過有網友發現這其實已經是發生在多年前的往事，對於近日重新被人們熱議，杭州圖書館也再度回應了。

杭州圖書館接到投訴後回應全文如下：「我無法拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開。圖書館對所有讀者只有一個要求—洗手。或許這不是杭州最好的圖書館，但一定是最溫暖的。讀書是高尚的，但不能是高貴的。讀書是為了讓你明辨是非，不是為讓你自覺高人一等。」

這段理性又有溫度的回應大受好評，不少網友大讚杭州圖書館通透有格局，「比蹭空調談戀愛玩手機的強一百倍」、「真正需要離開圖書館的是那些一整天霸著圖書館蹭著空調刷手機電腦遊戲的」、「讀書是為了讓你心平氣和和別人說話，有錢是為了讓別人心平氣和和你說話」、「那些人這麼心狠，流浪漢不扶持就算了還要打壓他的權益」。

不過有網友發現這其實是發生在多年前的往事，根據華商報大風新聞報導，杭州圖書館工作人員昨（19日）受訪證實，這是很多年前發生在老館長褚樹青任內的事，當時杭州當地媒體也有報導，老館長現在已經退休多年，沒人知道為何最近會重新在新興社群媒體上被翻出熱議。

不過該工作人員也強調，圖書館的理念和規定始終如一，「人人都可入內閱讀。」



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