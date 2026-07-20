陸36歲男眼睛藏數千隻蟎蟲視力狂降　常揉眼、3個月才換床單釀禍

▲頻繁揉眼和床上用品不潔容易使眼睛滋生蟎蟲，進而影響視力。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北一名36歲余姓男子（化名）半年來持續眼睛乾澀、發癢，近期視力更是明顯驟降，就醫後才發現患上雙眼蠕形蟎瞼緣炎合併乾眼症。醫師檢查睫毛驚覺，每個毛囊內都有8、9隻活蟎蟲，推估雙眼寄生量可能達數百至上千隻。經常揉眼、床上用品長達3個月才更換等壞習慣成為此次致病元兇。

《極目新聞》報導，長期眼乾發癢、頻繁揉眼、床品久不更換，竟讓眼睛滋生大量蟎蟲！近日，36歲的余先生因持續半年眼部不適、近期視力驟降前往湖北愛爾眼科醫院就診，經過檢查被確診為雙眼蠕形蟎瞼緣炎合併乾眼症。

余男半年前開始出現眼睛乾癢、黏膩等症狀，期間自行購買眼藥水使用，但未見改善，直到最近一周視力明顯下降才前往就醫。

湖北愛爾眼科醫院眼表及角膜科副主任醫師秦姣表示，余男眼瞼邊緣明顯充血，睫毛根部有大量分泌物，瞼板腺開口也出現阻塞。醫師從雙眼各抽取8根睫毛檢查，每個毛囊內均發現8、9隻蠕動蟎蟲，僅16根睫毛便驗出上百隻。

秦姣透露，蠕形蟎瞼緣炎是蟎蟲寄生於睫毛毛囊或皮脂腺所致，可能出現眼癢、異物感、灼熱、睫毛脫落及根部異常分泌物，嚴重時可能損傷角膜並影響視力，「由於症狀與一般結膜炎相似，自行使用眼藥水可能延誤治療。」

針對余男病況，醫院以強脈衝光及局部抗發炎藥物治療，並要求加強睫毛根部清潔、勤換床上用品及避免共用毛巾。秦姣提醒，若長期出現眼乾、眼癢、晨起眼瞼黏膩或睫毛異常脫落，應儘速就醫確認原因。