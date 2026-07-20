清大女教授研究計畫「80％抄襲」　校方重懲卻因裁量瑕疵遭逆轉

▲清華大學一名女教授被校方認定研究計畫內容抄襲，他不服提起行政訴訟。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／台北報導

國立清華大學一名女教授向國科會申請專題研究計畫時，被認定研究計畫內容涉及大量抄襲，校方調查後認為研究方法6大項中有5項幾乎整段引用他人論文且未標示來源，抄襲比例高達8成，因此祭出不得晉薪、升等、兼課及停止擔任校內委員等多項懲處。不過，女教授提起行政訴訟後，台北高等行政法院認為，雖抄襲事證明確，但校方裁量過程有瑕疵，判決撤銷原處分及歷次申訴決定，全案仍可上訴。

判決指出，女教授向國科會申請「嶺南二詞家的創作接力」專題研究計畫，國科會於2023年審查時發現內容疑涉抄襲，遂函請清華大學協助調查。校方調查後認定，研究方法6項重點中有5項幾乎整段複製他人論文，且部分引用中國大陸期刊文獻未註明出處，整體抄襲比例約達8成，已違反學術倫理。

清大校教評會因此作成懲處，包括書面告誡、2年內須完成12小時學術倫理課程；5年內不得擔任校內各項委員、學術行政職務，也不得申請校內補助及獎勵；3年內不得晉薪、升等、借調、兼職或兼課；4年內不得申請教授休假研究及延長服務，並廢止其相關委員及行政職務，停發並追回彈性薪資。

女教授不服，主張遭認定抄襲的文件僅是向國科會提出、尚未核定及公開的研究計畫申請書，並非正式發表的學術成果；此外，透過科學檢測工具 Turnitin比對相似度僅26%，符合不少學校要求論文相似度低於30%的標準，認為校方仍據此認定違反學術倫理並重罰，且與國科會處分重複，違反比例原則及一事不二罰，因此提起行政訴訟。

法院審理後認為，校方將研究計畫申請書納入學術倫理規範範圍並無不當，抄襲事證亦屬明確。不過，國科會身為主管機關，就同一事件已對女教授作出停權1年的處分，而清大在缺乏明確裁罰標準下，未具體說明為何須施以比其他類似案件更嚴厲的懲處，裁量過程欠缺充分理由，已構成裁量瑕疵，台北高等行政法院因此判決撤銷清華大學原懲處，以及申訴評議、再申訴評議等決定，全案仍可上訴。