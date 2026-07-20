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70kg槓鈴壓頸25分鐘！男練臥推窒息亡　健身房老闆、教練獲判無罪

▲▼健身,臥推,健身房,運動。（示意圖／達志影像）

▲ 男子獨自鍛鍊時遭槓鈴壓住頸部身亡。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓釜山一家健身房曾發生一起意外，一名40多歲男性學員獨自進行臥推訓練時，遭重達70公斤的槓鈴壓住頸部，持續約25分鐘無人發現，送醫一周後因缺氧性腦損傷不治身亡。事隔一年多後一審判決出爐，涉案健身房負責人與教練均獲判無罪，檢方對此已提出上訴。

綜合《東亞日報》等韓媒，案發於2024年12月20日下午約1時，地點在釜山一家健身房3樓，該名男學員獨自做臥推運動時，因無力撐起槓鈴，使得槓鈴瞬間壓落頸部，導致他陷入昏迷，因未能及時發現延誤救治，最終不幸離世。

事後健身房負責人鄭姓男子及金姓教練被檢方依業務過失致死罪起訴，但釜山地方法院西部支院審理此案後，於本月19日宣判無罪。

法官指出，根據現行《體育設施法》，一定規模以上的健身房須依法配置體育指導員，被告確實違反這項規定，但即便當時有指導員在場，也難以斷定能防止事故發生，兩者間因果關係並不明確。

法官在判決書中進一步表示，「健身房相較隨時存在危險的游泳池等場所，危險程度相對較低，難以認定教練等人員負有隨時透過監視器確認學員狀況的注意義務」，「考量到頸部受壓窒息僅需約5分鐘即可能導致死亡，即便被告當時察覺異狀，也無法斷言被害人一定能免於死亡。」

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