超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

▲國小生打籃球發生肢體衝突，家長竟衝安親班教唆兒子賞同學3巴掌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區一家安親班發生暴力事件！一名11歲男童因與同班同學發生肢體衝突，對方家長竟闖入安親班，當著老師與眾多學生的面，教唆自己的孩子連甩男童3巴掌。離譜的是，老師雖有口頭勸阻，但卻並未積極制止或報警，事後還挑唆其他學生孤立男童，引發受害家長不滿，已完成驗傷並提告走司法程序。教育局已介入調查，如有違法、管理不當，最重可處補習班停止招生。

同學挑釁爆肢體衝突 家長願賠遭喊價20萬

男童母親在網路社群控訴，事件起因於7月3日，11歲兒子與陳姓同學被安親班老師帶到學校打籃球時，因陳姓同學多次言語挑釁，兒子朝對方丟籃球，雙方發生扭打，導致陳姓同學流鼻血，雙方均有受傷。在沒有查看監視器的情況下，隔日，先生主動向對方家長道歉，並承諾負擔醫藥費；然而調閱監視器後才發現，過程為雙方衝突，而非安親班老師說的「我兒子把對方壓在地上打」。

陳姓同學家長報警，一度要求20萬元賠償，經老師協調後降為1萬6200元，含醫藥費與家長3天薪資賠償，但因對方無法提出薪資證明，雙方決議交由法律處理。而陳姓同學家長竟還撂話：「未滿12歲沒有刑責。」

家長闖安親班教唆兒賞巴掌 老師目擊竟未阻止

爭議還未解決，男童母親指出，7月16日下午，陳姓同學的母親闖入安親班，當眾大聲辱罵兒子，更當場教唆自己的孩子向兒子連續「甩3個巴掌」。兒子事後表示，安親班老師起初有口頭勸阻對方家長，但家長沒有停止，老師卻未積極制止也未通知安親班主任，更未報警處置保護孩子。

得知孩子當眾受辱挨打，受害家長氣得立刻帶孩子去醫院驗傷並向對方家長提出教唆傷害告訴。沒想到隔天陪同孩子回安親班拿物品時，老師卻反過來指責兒子又打陳姓同學的肚子，責怪家長不尊重老師、讓孩子去打人；甚至有其他家長與同學透露，老師事後還要求其他學生「不要再和我兒子聯絡、不要理他」，讓孩子遭到孤立。

▲男童被打巴掌，家長氣得帶小孩去驗傷。（AI示意圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



施暴家長常送補習班重禮 受害家長控疑差別待遇

讓受害家長寒心的是，父親與安親班主任談話時，主任親口證實對方家長平時常送「不便宜的禮物」。家長痛批，從事件發生至今，自己從未推卸責任且積極配合協調、負擔醫藥費，但安親班卻疑似因「送禮文化」出現差別待遇，不僅未善盡保護孩子的責任，還要求其他學生不要再和兒子接觸，對孩子進行二次傷害。目前已保留相關證據，靜待司法程序處理。

▲高雄市教育局介入調查，若補習班違法，最重可裁處停止招生。（圖／記者許宥孺攝）



教育局介入調查 違法最重可處停止招生

教育局對此表示，補習班已於7月17日依規定完成兒少保護及校園安全通報，教育局接獲通報後，已立即要求補習班提出事件經過說明及相關資料，並配合後續調查，以釐清事件始末及相關責任。

教育局強調，學生於補習班期間的人身安全及受教權益應受到充分保障，補習班對學生管理及安全維護負有照顧責任。教育局將依調查結果檢視補習班是否善盡管理責任，如查有違反相關法令、班務管理不當等情事，將依補習及進修教育法從嚴查處，最重可處停止招生，絕不寬貸。