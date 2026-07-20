　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

▲▼籃球,籃框,籃球場,打球,籃球隊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國小生打籃球發生肢體衝突，家長竟衝安親班教唆兒子賞同學3巴掌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區一家安親班發生暴力事件！一名11歲男童因與同班同學發生肢體衝突，對方家長竟闖入安親班，當著老師與眾多學生的面，教唆自己的孩子連甩男童3巴掌。離譜的是，老師雖有口頭勸阻，但卻並未積極制止或報警，事後還挑唆其他學生孤立男童，引發受害家長不滿，已完成驗傷並提告走司法程序。教育局已介入調查，如有違法、管理不當，最重可處補習班停止招生。

同學挑釁爆肢體衝突　家長願賠遭喊價20萬

男童母親在網路社群控訴，事件起因於7月3日，11歲兒子與陳姓同學被安親班老師帶到學校打籃球時，因陳姓同學多次言語挑釁，兒子朝對方丟籃球，雙方發生扭打，導致陳姓同學流鼻血，雙方均有受傷。在沒有查看監視器的情況下，隔日，先生主動向對方家長道歉，並承諾負擔醫藥費；然而調閱監視器後才發現，過程為雙方衝突，而非安親班老師說的「我兒子把對方壓在地上打」。

陳姓同學家長報警，一度要求20萬元賠償，經老師協調後降為1萬6200元，含醫藥費與家長3天薪資賠償，但因對方無法提出薪資證明，雙方決議交由法律處理。而陳姓同學家長竟還撂話：「未滿12歲沒有刑責。」

家長闖安親班教唆兒賞巴掌　老師目擊竟未阻止

爭議還未解決，男童母親指出，7月16日下午，陳姓同學的母親闖入安親班，當眾大聲辱罵兒子，更當場教唆自己的孩子向兒子連續「甩3個巴掌」。兒子事後表示，安親班老師起初有口頭勸阻對方家長，但家長沒有停止，老師卻未積極制止也未通知安親班主任，更未報警處置保護孩子。

得知孩子當眾受辱挨打，受害家長氣得立刻帶孩子去醫院驗傷並向對方家長提出教唆傷害告訴。沒想到隔天陪同孩子回安親班拿物品時，老師卻反過來指責兒子又打陳姓同學的肚子，責怪家長不尊重老師、讓孩子去打人；甚至有其他家長與同學透露，老師事後還要求其他學生「不要再和我兒子聯絡、不要理他」，讓孩子遭到孤立。

▲男童被打巴掌，家長氣得帶小孩去驗傷。（AI示意圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲男童被打巴掌，家長氣得帶小孩去驗傷。（AI示意圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

施暴家長常送補習班重禮　受害家長控疑差別待遇

讓受害家長寒心的是，父親與安親班主任談話時，主任親口證實對方家長平時常送「不便宜的禮物」。家長痛批，從事件發生至今，自己從未推卸責任且積極配合協調、負擔醫藥費，但安親班卻疑似因「送禮文化」出現差別待遇，不僅未善盡保護孩子的責任，還要求其他學生不要再和兒子接觸，對孩子進行二次傷害。目前已保留相關證據，靜待司法程序處理。

▲高雄市政府教育局,高雄市教育局,高雄市教育局外觀。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市教育局介入調查，若補習班違法，最重可裁處停止招生。（圖／記者許宥孺攝）

教育局介入調查　違法最重可處停止招生

教育局對此表示，補習班已於7月17日依規定完成兒少保護及校園安全通報，教育局接獲通報後，已立即要求補習班提出事件經過說明及相關資料，並配合後續調查，以釐清事件始末及相關責任。

教育局強調，學生於補習班期間的人身安全及受教權益應受到充分保障，補習班對學生管理及安全維護負有照顧責任。教育局將依調查結果檢視補習班是否善盡管理責任，如查有違反相關法令、班務管理不當等情事，將依補習及進修教育法從嚴查處，最重可處停止招生，絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷「條件不符」全被打槍

躲10年一摔破功！越籍移工闖紅燈拒檢　面臨遣返再吞12萬罰單

快訊／台中連鎖爌肉飯驚傳火警　起火點疑為廚房

員林博愛路商圈火警！電動車起火波及BMW　2人受困4樓驚險獲救

超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

伸手摸海龜全被拍！海巡小琉球花瓶岩逮2男　最重罰30萬

清大女教授研究計畫「80％抄襲」　校方重懲卻因裁量瑕疵遭逆轉

興大實驗室驚魂！2生疑「吸入過多氮氣」胸悶求救　校方回應了

欠勞保費與罰鍰逾百萬！水電行老闆重機遭查封　秒申辦分期繳清

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷「條件不符」全被打槍

躲10年一摔破功！越籍移工闖紅燈拒檢　面臨遣返再吞12萬罰單

快訊／台中連鎖爌肉飯驚傳火警　起火點疑為廚房

員林博愛路商圈火警！電動車起火波及BMW　2人受困4樓驚險獲救

超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

伸手摸海龜全被拍！海巡小琉球花瓶岩逮2男　最重罰30萬

清大女教授研究計畫「80％抄襲」　校方重懲卻因裁量瑕疵遭逆轉

興大實驗室驚魂！2生疑「吸入過多氮氣」胸悶求救　校方回應了

欠勞保費與罰鍰逾百萬！水電行老闆重機遭查封　秒申辦分期繳清

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

社會熱門新聞

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

知名酒商女副理上班115天　被操到腦中風

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

男女大巨蛋看球爆衝突　女爪迷、港男社維法送辦

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

宜蘭金紙行深夜火警　老婦無生命跡象

男拒刷卡還打公車司機　網咖老闆衝上車制伏

台中男加班遇死劫　遭毒駕賓士女猛撞　

更多熱門

相關新聞

跨1800公里取經　高雄國賓老班底打造《成都宴》

跨1800公里取經　高雄國賓老班底打造《成都宴》

高雄國賓飯店老班底再出發，這次把餐飲團隊帶到成都取經，今年4月至5月分兩梯次前往中國四川成都、眉山及重慶，深入當地市場、百年老店、米其林餐廳、黑珍珠餐廳、蒼蠅館子及在地名店，實地感受當代川菜樣貌，要把這趟跨越1800公里的學習旅程，化成一桌屬於高雄的川味宴席。

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆喊全力以赴

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆喊全力以赴

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

高雄客運「輪胎陷水溝」3人受困獲救

高雄客運「輪胎陷水溝」3人受困獲救

恐怖畫面曝！高雄後勁溪淪「魚屍地獄」

恐怖畫面曝！高雄後勁溪淪「魚屍地獄」

關鍵字：

安親班家長施暴兒少保護教育局高雄籃球

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面