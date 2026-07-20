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好市多送「500元生日券」　會員大驚：都不知道！領法曝光

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲原來好市多有生日禮。（圖／記者施怡妏攝）

記者劉維榛／綜合報導

好市多黑鑽會員別漏看生日福利！一名網友分享，主卡會員在生日當月於線上購物單筆滿5000元，輸入專屬優惠碼即可折抵500元，每人限用一次。消息曝光後，不少會員驚呼從來不知道，還有人笑稱「不知道虧500元，知道了虧5000元」，提醒壽星務必開啟APP三步驟，Email才會收到生日優惠券。

一名網友在臉書社團《COSTCO好市多商品消費心得分享區》分享，好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮」，生日當月只要在線上購物單筆消費滿5000元，結帳時輸入專屬優惠碼，就能直接折抵500元。由於不少會員從未聽過這項福利，原PO急忙提醒當月壽星檢查電子信箱，別讓優惠白白過期。

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APP三步驟必開！沒設定恐錯過優惠券

＊簡單三步驟（下圖） APP主頁點開「我的帳號」→點選「我的資料及通知設定」→開啟線上購物交易通知「同意以簡訊方式收到線上購物交易通知」；開啟線上行銷通知「同意以簡訊方式收到線上購物行銷通知」及「同意以電子郵件方式收到線上購物行銷通知」。完成三步驟設定後，生日當月即可收到生日優惠券。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲簡單三步驟務必要開啟，才會在信箱收到「生日優惠券」。（圖／記者劉維榛攝）

只能線上抵用！實體賣場、加油站不適用

原PO說明，這張生日優惠券僅能在好市多線上購物網站或App使用，無法拿到實體賣場、西式餐飲部及加油站折抵。專屬代碼通常會透過會員帳號綁定的電子信箱寄送，每位符合資格的主卡會員限用一次，而且必須在生日當月使用完畢，逾期便會自動失效。

貼文曝光後，網友笑稱，「不知道虧500元，知道了虧5000元」、「已用，黑鑽年費立刻回血三分之一」，也有人疑惑自己從未收到通知。另有會員提醒，優惠碼可能只寄到帳號綁定的Email，在App訊息中不一定看得到，直呼「太感謝了！從來不知道有這個優惠」，建議壽星會員仔細翻找信箱。

實際查看好市多官網，指出好市多會員卡年費不適用生日優惠券折抵，也無法與其他優惠活動於同一訂單合併使用，不得兌換現金。此外，使用優惠券抵扣之訂單，該筆訂單若全部取消或全部退貨，則優惠券視同作廢，不再補發。

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