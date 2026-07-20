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騎士曬到崩潰！台中市「這4條路」紅燈秒數變短　最多省25秒

▲台中,街頭,高溫,夏天。（圖／台中市交通局提供）

▲台中市暑假期間試辦「交通號誌紅燈減秒專案」，將4條主要幹道路口號誌週期由原本180秒縮短至150秒。（圖／台中市交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

夏季天氣炎熱，不少機車騎士及行人停等紅燈時都曬到崩潰。台中市政府宣佈，自今（20）日起至8月28日止，於暑假期間試辦「交通號誌紅燈減秒專案」，將4條主要幹道路口號誌週期由原本180秒縮短至150秒，預估各路口平均可減少15至25秒紅燈秒數，縮短用路人停等時間，提升夏季通行舒適度。

交通局長葉昭甫表示，截至今年6月底，台中市已設置6663座交通號誌，數量居全國之冠。此次夏日紅燈減秒專案，實施路段包含中清路(英才路至經貿五路段)、崇德路(梅亭街至崇德十二路段)、文心路(興安路至華美西街路段)、進化北路/忠明路(柳陽東街至民權路段)，預估各路口平均可減少15至25秒紅燈等候時間，試辦期間為每週一至週五上午9時至下午4時。

▲台中,街頭,高溫,夏天。（圖／台中市交通局提供）

▲預估各路口平均可減少15至25秒紅燈等候時間，試辦期間為每週一至週五上午9時至下午4時。（圖／台中市交通局提供）

交通局指出，為因應夏季高溫，試辦67個路口的交通號誌紅燈減秒專案，透過智慧交通系統遠端調整號誌時制，於暑假期間選定離峰時段實施，降低機車騎士及行人於烈日下停等的不適感，並能兼顧幹道車流順暢及行人最短穿越秒數的前提下，適度縮短號誌週期，維持整體路口運作效率。

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