快訊／白色轎車墜台南七股2m深魚塭　潛水員搜尋3小時找到遺體

▲台南市七股區20日上午發生自小客車墜入魚塭事故，白色轎車泡在約2公尺深水中，現場僅能看見車頂，經打撈尋獲蘇姓男子，惟已死亡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區20日上午發生轎車墜落魚塭事故，1輛白色自小客車不明原因落入水深約2公尺的魚塭，現場僅能看見車頂，消防人員據報到場，先將車輛拖往岸邊淺水處，打開車艙後未發現人員，隨即派遣潛水人員擴大搜索，直到中午12時27分尋獲蘇姓男子，人已死亡多時，經打撈上岸交由市警佳里分局警方查處中。

台南市消防局於20日上午9時38分接獲民眾報案，指七股區後港里城內，有1輛汽車墜入魚塭，立即出動9車、13名警消前往，其中包括5名潛水人員。消防人員於上午9時46分抵達現場，發現魚塭水深約2公尺，1輛白色自小客車泡在水中，僅車頂露出水面，一時無法確認車內是否有人受困。

上午10時24分，消防人員下水將繩索勾住車輛後方拖車鉤，再由救災車輛將自小客車拖往岸邊淺水處，以利開啟車門及車艙搜尋。救援人員於上午10時50分確認車內並無人員，研判駕駛或乘客可能已離開車體，5名潛水人員隨即下水，在車輛周邊及魚塭水域持續搜尋。

歷經近3小時搜救，潛水人員於中午12時27分發現70多歲蘇姓男子，並在12時31分將人打撈上岸，後續交由佳里分局警方請檢察官處理中。警方將進一步調閱周邊監視器、訪查目擊者，釐清車輛墜入魚塭的經過、釐清事故原因。

佳里分局指出，20日上午9時30分許，中鹽所獲報，於七股區後港里有1部自小客車掉落於魚塭裡，經通報消防局前往搜救，發現一部自小客車駕駛座位車門呈開啟狀態，車內無人，又經消防局派員持續擴大搜救，於中午12時25分發現死者大體並打撈上岸，經確認死者為蘇姓塭主，經家屬確認無誤，本件死亡意外後續仍持續調查，並報請台南地檢署相驗。