2026桃園候鳥季開跑　賞鳥繪畫攝影接力登場還有好康

▲2026桃園候鳥季開跑。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局於7月18、 19日一連兩天，於新屋環境教育園區舉辦「2026夏候鳥季環境教育推廣」活動，揭開年度候鳥季系列活動序幕。今(115)年首度推出跨季的「桃海的飛行詩篇」系列活動，從夏季限定賞鳥出發，一路延續至冬候鳥來臨，邀請民眾跟著候鳥的腳步探索桃園海岸。

市府環保局20日表示，各項活動報名及投票將於桃園市民卡APP公布，網址https://typass.tycg.gov.tw/，其中「飛羽瞬影選拔賽」攝影比賽徵件至9月30日止，民眾參與線上投票還有機會抽中電子禮券等好康禮。誠摯邀請大小朋友共襄盛舉，跨季體驗桃園濱海生態旅遊盛事。

▲夏候鳥季環境教育推廣活動。（圖／環保局提供）

環保局指出，桃園擁有國家級重要濕地等優質棲地，在積極推動復育下，目前鳥種紀錄已累計達311種，每年吸引逾9,000隻候鳥造訪，本次跨季活動預計吸引超過1萬人次參與，透過大手拉小手親近桃園珍稀的海岸與濕地生態，今年特別規劃【桃海的飛行詩篇】系列活動，除了賞鳥導覽外，更結合創意繪畫、攝影票選及進階的賞鳥計數挑戰等，希望讓更多民眾在參與環境教育的過程中，共同關注並守護桃園珍貴的海岸生態。

環保局指出，9月至10月將陸續推出「桃園候鳥繪畫票選」及「飛羽瞬影選拔賽」，邀請民眾線上欣賞孩童畫作與鳥類攝影作品，參與投票還有機會抽中限量60份電子好康禮券。同時，活動也將接力推出「羽翼計數大挑戰」，邀請親子及賞鳥愛好者運用「eBird」平台記錄鳥類，將每一次觀察轉化為珍貴的公民科學資料，所有成果都將在年末的海洋保育成果展一次呈現，讓更多人看見桃園豐富的海岸生態成果。

環保局提醒，後續活動資訊及最新消息，民眾可持續追蹤環保局臉書粉絲專頁「護守桃花源」。誠摯邀請民眾把握賞鳥時機，一同走進桃園海岸，感受候鳥展翅翱翔的生命感動，攜手守護珍貴的濕地生態。