廣東虐狗案出現模仿？　江蘇3男童用「鐵鎚＋棍棒」捅死白貓

記者廖翊慈／綜合報導

廣東揭陽虐狗案才過沒幾天，江蘇徐州一社區13日被爆出三名男孩虐死貓咪。其中一名男孩右手拿著棍棒，狠狠壓在一隻白貓身上，腳邊還有一個大鐵鎚，躺在草皮上的白貓一動也不動，有住戶表示，白貓當場就被虐死了。甚至有住戶表示「貓死了就死了」，相關對話紀錄瞬間引起眾怒。

據《鳳凰網》報導，近日，有網友在社交平台發布視頻，江蘇徐州四季連城錦宸小區內，三名男孩圍住一隻小貓，其中一名男孩手持棍棒將小貓按壓在小區草坪上並致其死亡。影片流出後，迅速在網路傳播，引發廣泛關注。 當地警方14日回應，已介入處理。

▲江蘇徐州三名男童虐貓。（圖／翻攝自小紅書）

現場影片顯示，三名男孩圍在白色小貓四周，一名男孩用右手持棍子將小貓按壓在草坪地面，左手握持錘子。三名男孩陸續離開現場後，小貓停留在草坪地面，身體沒有活動。一名疑似保全人員到場，先使用手機拍攝現場畫面，再用夾子將小貓轉移至紅色塑膠袋內，小貓全程未做出肢體反應，身體呈現僵硬狀態。

事件發生後，相關影片在社區群組、動物救援群流傳。多位網友提出，「不能助長這種風氣，未成年不是理由」。一位自稱是其中一名男孩的家長在群組回應，對自己孩子已經進行了教育和體罰，「看到發的影片後詢問自己孩子，孩子說是別的小朋友做了就跟著做了，在此對自己孩子的行為表示道歉，孩子現在正是需要樹立正確的人生觀，價值觀的時候，他的路還很長，需要大家指正糾錯的時候，他並不是十惡不赦的孩子。」

▲▼群組對話紀錄。（圖／翻攝自小紅書）

群組聊天紀錄顯示，眾人見此事在網路上瘋傳，擔心小孩被網暴還請家長去報警，「孩子年紀還小，被網暴心理受傷怎麼辦，再說了，這件事流傳出去對社區形象也不好，還是家長快點去報警吧，相關貼文影片大家快去檢舉。」

甚至還有人認為，流浪犬貓有許多不明病菌，三名男童是在自保，「貓能值多少？死了就死了」。相關言論引起大批網友們憤怒不已，「未成年不是犯罪的擋箭牌！」

▲網友指出，男童為小二生、小三生。（圖／翻攝自小紅書）

廣東揭陽虐狗事件與此次江蘇徐州虐貓事件，兩件事間隔不到一個月，令不少網友質疑是否為模仿事件。目前官方僅回應，會對三名男童進行教育。