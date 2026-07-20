不捨同事遭潘孟安揮開　媒體人發聲：默許動手被侵蝕的就是民主

記者郭運興／台北報導

總統府秘書長潘孟安19日出席活動，疑似不滿被堵麥，推了記者一把，引起議論，潘孟安則解釋，前面有攝影記者，自己手抬起來，可能造成劉小姐不愉悅，再次表達不好意思。對此，與該位記者曾是同事的資深媒體人錢怡君今（20日）表示，自己過去在北京採訪，沒有被肘擊，沒有被架開，更沒有遭暴力對待，而那裡是台灣最常譴責沒有新聞自由的所在。她強調，昨天的事件，讓自己震驚、心寒，「如果可以因為不喜歡記者、不喜歡媒體，就默許甚至鼓勵動手，那麼明天，被侵蝕的就不只是新聞自由，而是整個台灣的民主」。

錢怡君表示，「我曾經以為，台灣的新聞環境，至少不會比我採訪過的地方更差。但昨天，我開始懷疑了」。

錢怡君說，做了二十多年的記者，自己跑過世界各地，堵過麥、追過車，也採訪過無數政治人物。新聞現場，本來就不是舒服的地方。記者的工作，就是站在第一線，替大眾提問。

錢怡君指出，自己記得在北京採訪兩會時，當年如日中天的薄熙來一現身，全世界媒體瞬間蜂擁而上。自己也跟著一路追、一路堵麥，大聲提問，希望爭取一個回答。現場擠得水洩不通，大家互相推擠是常態，但即便如此，自己沒有被肘擊，沒有被架開，更沒有因為履行採訪工作而遭到暴力對待。 而那裡是台灣最常譴責沒有新聞自由的所在。

錢怡君強調，政治人物可以拒絕回答，可以快步離開，可以沉默以對，這都是他的權利。但對記者動手，從來都不是民主社會應該出現的畫面。

錢怡君直言，昨天發生在台北的事件，讓自己震驚，也讓自己心寒。如果一名記者是在正常採訪時遭受肢體攻擊，那受傷的不只是她一個人，而是所有新聞工作者共同守護的採訪權。

錢怡君指出，TVBS記者劉亭廷，是自己在國際組時期的同事。她主跑外交、國防，對新聞的熱情、對工作的投入，自己比很多人都清楚。她為了一則新聞，可以在第一線守候一整天；她的專業與敬業，所有共事過的同業、接觸過的國外使節都有目共睹。

錢怡君說，更令自己難過的是，事件發生後，竟然還有人不是譴責暴力，而是開始攻擊記者、攻擊TVBS，甚至替暴力找理由。

錢怡君強調，「如果今天，我們可以因為不喜歡一位記者、不喜歡一家媒體，就默許甚至鼓勵對記者動手，那麼明天，被侵蝕的就不只是新聞自由，而是整個台灣的民主」。

▼潘孟安與TVBS記者。（圖／記者劉耿豪攝）