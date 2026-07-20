標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

▲使用豬油製作的保養品。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸一批號稱「傳承千年宮廷秘方」的護膚產品在網路上爆紅，產品宣稱古方調配、無化學添加，天然草本、強效美白淡斑，引得眾多愛美消費者爭相下單。但近期，有不少消費者反映在網上購買的這類古法護膚產品使用之後，出現了臉部刺痛、紅腫過敏，皮膚遭受損傷。

央視財經披露，一家古法護膚產品的源頭供應廠商「南陽金匱要略生物科技有限公司」，公司負責人為了銷售包括「七子白」系列在內的古法護膚產品，隨意嫁接宮廷古方傳說、編造「生蟲就是零添加」言論，將白芷引發的過敏灼傷，扭曲為皮膚消炎修復。

該公司負責人坦言，這些名頭響亮的古法配方，只是商家利用情懷收割消費者信任的行銷噱頭，最終目的還是為了牟取暴利。

不僅如此，企業負責人說，市面上很多打著「古法護膚」旗號推出的這類護膚膏體，都是用豬油當作基底的，但根據大陸的《已使用化妝品原料目錄》，並未收錄「豬油」，也就是說，如果普通化妝品要添加豬油，必須提交全套毒理、微生物、重金屬殘留等安全評估報告。

而相關公司生產的豬油柿葉膏、七子白膏等「古法護膚」產品，成分不合規，根本無法取得化妝品備案資質，是不可能獲得上市許可的。

於是，為了藉著「古法古方」的噱頭高價賣貨，生產商就想出了偷換產品屬性申報上市的違法手段，將這些「古法護膚」產品備案成「保健外用品」，不僅可以降低經營成本，還可以逃避嚴格的化妝品監管制度。