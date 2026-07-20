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真飢餓行銷！跨1800公里取經　高雄國賓老班底打造《成都宴》

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄國賓飯店老班底再出發，這次把餐飲團隊帶到成都取經。由一群擁有多年五星級飯店餐飲經驗夥伴共同打造的「韻藏中餐廳」，今年4月至5月分兩梯次前往中國四川成都、眉山及重慶，深入當地市場、百年老店、米其林餐廳、黑珍珠餐廳、蒼蠅館子及在地名店，實地感受當代川菜樣貌，並推出限定兩晚的《成都宴》，要把這趟跨越1800公里的學習旅程，化成一桌屬於高雄的川味宴席。

▲國賓飯店老班底跨越1800公里，推出台味「成都宴」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國賓飯店老班底跨越1800公里，推出台味「成都宴」 。（圖／記者吳世龍攝）

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總經理莊淑淨指出，韻藏中餐廳由過去高雄國賓飯店餐飲體系的老班底共同創立，團隊成員對宴席服務、菜色細節與現場節奏都有深厚經驗，這次推出《成都宴》，不是單純複製成都菜，而是希望透過跨城學習，理解川菜精神，再轉化成適合台灣人口味的宴席料理。

▲國賓飯店老班底跨越1800公里，推出台味「成都宴」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲台味「成都宴」是經過取經後，回到台灣改良。（圖／記者吳世龍攝）

她說，這次團隊花這麼大功夫前往成都取經，背後其實來自韻藏的「世界餐桌計畫」，這不只是一趟單純的美食考察，更是餐廳非常重要的人才培育政策，餐廳希望把主廚、師傅與外場主管送到世界各地不同城市，讓團隊實地理解那個城市的餐飲文化與趨勢，回來後再將所見所聞內化成自身成長的養分。

「只要員工有成長，整個餐飲團隊也會成長。」莊淑淨表示，這就是「世界餐桌計畫」最開始的發想，成都只是第一站，明年也將安排前往其他城市，讓團隊持續透過跨城學習拓展視野。

談到這趟成都之行最大的收穫，莊淑淨說，最讓她感動的是團隊成員都非常主動，而且大家都知道，這趟旅程不是要把當地菜色直接複製回台灣，而是要真正理解川菜的精神，再內化、轉化成適合台灣人口味的川菜。她認為，團隊懂得主動思考，再帶來不一樣的呈現，這就是此行最珍貴的收穫。

▲國賓飯店老班底跨越1800公里，推出台味「成都宴」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲台味「成都宴」當中的椒焰鳳凰翼。（圖／記者吳世龍攝）

餐廳表示這次成都行並沒有設定「要帶回幾道成都新菜」作為目標，而是透過實地走訪，了解哪些菜式至今仍歷久彌新、哪些口味已隨時代改變，以及有什麼味道能真正走進台灣人的生活，團隊希望學習的是川菜經典菜式中不變的靈魂與精神，同時理解川菜伴隨時空更迭與風土人文演變後，所呈現出的多元風貌。

《成都宴》的每一道料理，都是團隊從旅程中吸取的料理手法與精神，再透過台灣食材、季節風味與蘊藏多年累積的料理技法重新詮釋。菜色包括「錦官迎賓九味碟」，以九種風味濃縮成都味蕾序章，內容包含春韻香豆泥、酸辣黃金耳、紅油蒜香松坂、青椒醬浸玉卷、豆豆玉卵美人筍、松茸拌鮮蔬、生煎野生烏魚子、豌豆燒肥腸、椒焰鳳凰翼。

另外還有「沙干裙邊排翅盅」，選用金鉤翅與富含膠質的裙邊，搭配鮮香海味的沙干，以慢火熬燉，湯色金黃、濃醇不膩；「金蒜銀絲大蝦球」則強調味覺、聽覺、視覺、嗅覺的多重享受，鮮蝦飽滿彈牙，搭配蒜香與吸滿鮮味的粉絲，風味濃郁。

「脆皮花椒片皮鵝」外皮酥脆如琥珀，肉質鮮嫩多汁，以花椒鹽調味塗抹外皮，微麻清香襯托鵝肉鮮甜；「藿香蜀味乾煎魚」則是成都具代表性的家常料理，鮮魚乾煎至外酥內嫩，再搭配藿香獨有的草本香氣，呈現川西風味。

宴席最後則以「古法花生糖鍋盔」與「濃香杏汁燉燕窩」收尾。前者源自四川百年街頭小吃，外層酥香、內餡花生糖香甜不膩，是許多成都人的共同回憶；後者以燕窩細潤搭配杏仁茶溫潤香氣，為《成都宴》畫下句點。

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