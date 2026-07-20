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聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

▲聯新國際第五屆公益妥瑞電影日

▲許詩典院長(左一)、薛常威主任及小朋友開心地與卡通公仔合影拍照。（圖／聯新國際提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對多數家庭而言，走進影廳看電影是稀鬆平常；但對於因疾病無法自控聲音的妥瑞兒來說，踏入電影院卻是望而卻步的難關。聯新國際醫院邀集相關愛心單位，19日於中壢區威尼斯影城舉辦「第五屆 I'm Fine 妥瑞電影日」，期為妥瑞家庭打造不必壓抑、不怕被側目的友善觀影空間。

聯新國際醫院院長許詩典20日表示，「妥瑞電影日」今年邁入第5屆，這項公益活動不只是看電影，更期望創造讓孩子能自在大叫吃零食，讓家長卸下外出時的沉重壓力。同時也展現聯新國際醫院持續推動「LGBT平等醫療」理念，強調醫療不因疾病、性別、宗教、信仰而有所差別，每位病人都應獲得平等尊重與照護，讓公益關懷得以持續發揮影響力。

▲聯新國際第五屆公益妥瑞電影日

▲聯新國際第五屆公益妥瑞電影日。（圖／聯新國際提供）

聯新國際醫院妥瑞症行為治療中心主任薛常威指出，妥瑞兒的不自主動作或聲音，容易被誤解為故意搗亂、缺乏管教，甚至被貼上「愛罵髒話」的標籤；這些錯誤認知，往往比抽動本身更傷害孩子。根據統計，部分妥瑞症患者會伴隨穢語症，但比例僅約10%至25%，這並非心理問題，也不是家庭教育失敗，而是大腦「煞車系統」功能異常，無法有效抑制不適當的語言衝動，屬於神經生理疾病。

妥瑞兒不自主動作或聲音　看見不必提醒

薛主任表示約有七成妥瑞兒，在被要求「不要動」、「不要出聲」後，抽動狀況反而加劇。原因在於孩子愈想壓抑、愈害怕出錯，焦慮愈高，大腦愈難控制抽動。因此陪伴妥瑞兒最好的方式不是制止，而是用「視而不見」來減少孩子心理壓力。

他曾收治一名家教嚴謹、信仰虔誠的國中少女，即便內心拼命壓抑，卻仍不由自主飆出穢語，一度衝擊同儕關係；所幸在家人支持、師生落實「視而不見」的減壓環境下，少女順利走出低潮，後來更因同理心選擇攻讀護理專業，希望以自身經驗協助更多病人。

薛主任強調妥瑞症「不會變笨、不會傳染、不會致命也不一定需要吃藥。」約九成患者症狀輕微，隨著年齡增長及大腦發育成熟，多數人的症狀可明顯改善，呼籲家長無須因極端個案過度恐慌。日常可透過規律運動、減少3C使用、避免吃下咖啡因及巧克力等方式，協助穩定症狀。

「真正需要改變的，有時候不是孩子，而是社會看待孩子的眼光。」薛常威主任期盼透過公益妥瑞電影日，讓更多人理解妥瑞症，學會用「視而不見」與適度忽視看待孩子不自主的抽動與聲音。唯有當社會撐起理解的保護傘，妥瑞兒才能真正卸下焦慮、自信自在的成長。

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