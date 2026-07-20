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歐盟對「北京烤鴨」原料鴨啟動反傾銷調查　陸反擊鴨品種認定有誤

▲北京烤鴨。（圖／CFP）

▲北京烤鴨所用之原料鴨近日成為歐盟反傾銷調查對象。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

歐盟委員會9日對大陸鴨肉產品啟動反傾銷調查，涵蓋整鴨、分切肉及冷凍、煙燻、醃製產品，成為歐盟首次對大陸農產品採取此類貿易調查的先例。然而，大陸業界質疑，歐盟公告所列「北京鴨」與實際出口的「櫻桃谷鴨」品種不符，反對以巴西數據衡量大陸鴨肉價格。

《紅星新聞》報導，歐盟本月初正式對中國名菜「北京烤鴨」的用料鴨啟動反傾銷調查。這是歐盟首次將貿易防禦大棒揮向中國農產品，引發各界關注。歐洲家禽加工商和貿易協會（AVEC）此前表示，希望歐盟儘快徵收足以恢復公平貿易水平的關稅。

▲▼ 北京烤鴨,鴨肉。（圖／VCG）

據了解，這項調查源於5間歐盟生產商提出的申訴，控訴價格較低的中國鴨肉正對歐洲市場造成排擠效應。對此，歐盟委員會7月9日正式立案。值得注意的是，2025年歐盟鴨肉市場規模約8億歐元，自中國進口約1.99億歐元，約佔25％。

歐盟公告將調查產品列為「Pekin duck」，包括整鴨、分割肉及鮮冷凍、煙燻、醃製產品。不過，大陸食品土畜進出口商會14日提出異議稱，中國出口歐盟的鴨肉製品均為「櫻桃谷鴨」，並非公告所稱的「北京鴨」，調查對象與實際出口品種存在明顯差異。

此外，歐盟生產商控訴方還認為，大陸國內鴨肉價格及成本存在「重大扭曲」，不宜直接採用，建議以巴西數據建立正常價值。歐盟委員會回應，巴西可能是適合的代表第三國，但未進一步說明兩國在飼料、能源、人工及養殖規模上的可比性。

中國畜牧獸醫學會家禽學分會理事長侯卓成強調，中國肉鴨產業可充分利用鴨毛、鴨舌、鴨頭及鴨掌等副產品，加上櫻桃谷鴨養殖周期約35至40天，成本可由完整產業鏈分攤，不適合與巴西的方案相比擬。

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