接力絕食被酸「輪流吃飯」　楊植斗回擊綠營：已絕食近26小時

▲國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人絕食靜坐。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

致癌油案延燒，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等藍營議員參選人，19日發起「接力絕食」至25日。民進黨立委林楚茵今（20日）大酸，沒想到他們接力絕食比一般人做168還短，一起輪流絕食，就是輪流吃飯，這不是做秀什麼是做秀？目的只是為了年底選舉。對此，楊植斗稍早回擊，早就澄清沒有接力絕食這回事，自己已絕食近26小時，「林大立委帶頭造謠，要不要來現場看看有誰輪流吃飯」？

楊植斗表示，現在網軍的素質也不知道算好還壞？早就澄清沒有接力絕食這回事了，自己跟何元楷、張家馨已經絕食近26小時，全程待在現場，更有媒體24小時直播，卻還是有一堆沒朋友的帳號跑來造謠。

楊植斗批評，的確滿困擾的，畢竟三人成虎，用謊言來掩蓋執政不力的事實，一直是民進黨慣用的手法，簡單粗暴。

楊植斗說，但也覺得網軍未免太好賺了，用謠言抹黑訕笑，然後一群青鳥就跟著上車，集體失智，覺得喝毒油沒問題、好科學。媒宣費還是全砍比較好，這種造謠網軍真的是夠了。

楊植斗也回應林楚茵，「林大立委帶頭造謠，要不要來現場看看有誰輪流吃飯」？

▼民進黨立委林楚茵。（圖／記者湯興漢攝）