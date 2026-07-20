　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

記者郭世賢／基隆報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）近年快速氾濫，全台各地頻傳施用後引發毒駕等案件！近日有網友在基隆市仁二路二信公車循環站旁的吸菸區用手機拍下，一名男子疑似在吸菸區吸食依托咪酯，男子疑受毒品影響，全身不停顫抖、精神恍惚，畫面曝光後引發網友熱議。對此，基隆市警第二分局表示，當時並未接獲相關報案，呼籲民眾若發現疑似毒品犯罪情事，應立即通報警方處理，以維護公共安全。

▲基隆市區驚見疑吸「喪屍」？男全身狂抖畫面曝。（圖／Threads／super_delicious_yakult授權提供）

▲基隆男疑吸「喪屍煙彈」全身狂抖畫面曝光。（圖／Threads／super_delicious_yakult授權提供）

據了解，位於基隆市中心的二信公車循環站因人潮眾多，市府設置吸菸區供吸菸民眾使用，以降低二手菸對候車民眾的影響。不過，有網友日前在社群平台Threads分享一段影片，畫面中一名中年男子疑似在吸菸區吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，施用後疑因藥物作用導致身體不停顫抖，整個人精神恍惚、站立不穩，誇張畫面讓目擊民眾相當震驚。

影片曝光後迅速引發討論，不少網友留言表示，「公共區域吸毒真的超有病」、「正市區還是人潮集散地，現在這麼囂張嗎？」；也有人以嘲諷口吻留言，「還知道要在吸菸區，值得表揚」、「這是吸菸區不是喪屍區」。也有民眾無奈表示，在基隆看到疑似吸毒情形已經「見怪不怪」，甚至指出除循環站外，市區其他地點也曾目擊有人疑似當街吸食毒品，憂心治安及公共安全受到影響。

針對影片內容，基隆市警第二分局表示，事發當時並未接獲民眾報案，因此無法立即派員查處。不過警方強調，對於任何涉及毒品施用、持有或販賣等犯罪行為，均秉持嚴正執法、絕不寬貸的立場，呼籲民眾若發現疑似毒品犯罪情事，請立即撥打110報案專線，由警方到場查證處理，共同維護社會治安與公共安全。

【更多新聞】

►公共工程爆弊案！基隆市府出手了　區長科長調職...僱員解聘

►教辣妹打撞球「手摸私處」噁男辯：摸屁股而已　慘被判刑5月

►高壓電桿被扯倒「整根砸民宅」阻路害27戶停電　肇事車跑了

►台鐵噁男伸手摸少女大腿內側！辯癲癇發作　還嗆：摸一下不要緊

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷「條件不符」全被打槍

躲10年一摔破功！越籍移工闖紅燈拒檢　面臨遣返再吞12萬罰單

快訊／台中連鎖爌肉飯驚傳火警　起火點疑為廚房

員林博愛路商圈火警！電動車起火波及BMW　2人受困4樓驚險獲救

超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

伸手摸海龜全被拍！海巡小琉球花瓶岩逮2男　最重罰30萬

清大女教授研究計畫「80％抄襲」　校方重懲卻因裁量瑕疵遭逆轉

興大實驗室驚魂！2生疑「吸入過多氮氣」胸悶求救　校方回應了

欠勞保費與罰鍰逾百萬！水電行老闆重機遭查封　秒申辦分期繳清

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷「條件不符」全被打槍

躲10年一摔破功！越籍移工闖紅燈拒檢　面臨遣返再吞12萬罰單

快訊／台中連鎖爌肉飯驚傳火警　起火點疑為廚房

員林博愛路商圈火警！電動車起火波及BMW　2人受困4樓驚險獲救

超扯！家長闖安親班教唆兒「甩同學3巴掌」　老師冷眼看還搞孤立

伸手摸海龜全被拍！海巡小琉球花瓶岩逮2男　最重罰30萬

清大女教授研究計畫「80％抄襲」　校方重懲卻因裁量瑕疵遭逆轉

興大實驗室驚魂！2生疑「吸入過多氮氣」胸悶求救　校方回應了

欠勞保費與罰鍰逾百萬！水電行老闆重機遭查封　秒申辦分期繳清

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！

社會熱門新聞

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

知名酒商女副理上班115天　被操到腦中風

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

男女大巨蛋看球爆衝突　女爪迷、港男社維法送辦

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

宜蘭金紙行深夜火警　老婦無生命跡象

男拒刷卡還打公車司機　網咖老闆衝上車制伏

台中男加班遇死劫　遭毒駕賓士女猛撞　

更多熱門

相關新聞

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

高雄市大寮區今天凌晨發生一起毒駕衝撞車禍。一名倪姓男子駕駛自小客車行經鳳屏二路與河堤路一段路口時，車輛突然失控暴衝，直接撞擊一輛正在停等紅燈的雙載機車，導致機車上的情侶噴飛受傷。警方隨後在倪男車內查獲21顆二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈），經唾液快篩後證實倪男有毒駕行為，全案已依法移送高雄地檢署偵辦。

基隆公共工程爆行賄綁標！區長、科長調離現職

基隆公共工程爆行賄綁標！區長、科長調離現職

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至今年底

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至今年底

教打撞球手摸私處「摸屁股而已」判刑5月

教打撞球手摸私處「摸屁股而已」判刑5月

台肥14公頃土地活化　謝國樑盼打造AI資料中心

台肥14公頃土地活化　謝國樑盼打造AI資料中心

關鍵字：

基隆市依托咪酯二信公車循環站吸菸區

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面