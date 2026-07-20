基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

記者郭世賢／基隆報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）近年快速氾濫，全台各地頻傳施用後引發毒駕等案件！近日有網友在基隆市仁二路二信公車循環站旁的吸菸區用手機拍下，一名男子疑似在吸菸區吸食依托咪酯，男子疑受毒品影響，全身不停顫抖、精神恍惚，畫面曝光後引發網友熱議。對此，基隆市警第二分局表示，當時並未接獲相關報案，呼籲民眾若發現疑似毒品犯罪情事，應立即通報警方處理，以維護公共安全。

▲基隆男疑吸「喪屍煙彈」全身狂抖畫面曝光。（圖／Threads／super_delicious_yakult授權提供）

據了解，位於基隆市中心的二信公車循環站因人潮眾多，市府設置吸菸區供吸菸民眾使用，以降低二手菸對候車民眾的影響。不過，有網友日前在社群平台Threads分享一段影片，畫面中一名中年男子疑似在吸菸區吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，施用後疑因藥物作用導致身體不停顫抖，整個人精神恍惚、站立不穩，誇張畫面讓目擊民眾相當震驚。

影片曝光後迅速引發討論，不少網友留言表示，「公共區域吸毒真的超有病」、「正市區還是人潮集散地，現在這麼囂張嗎？」；也有人以嘲諷口吻留言，「還知道要在吸菸區，值得表揚」、「這是吸菸區不是喪屍區」。也有民眾無奈表示，在基隆看到疑似吸毒情形已經「見怪不怪」，甚至指出除循環站外，市區其他地點也曾目擊有人疑似當街吸食毒品，憂心治安及公共安全受到影響。

針對影片內容，基隆市警第二分局表示，事發當時並未接獲民眾報案，因此無法立即派員查處。不過警方強調，對於任何涉及毒品施用、持有或販賣等犯罪行為，均秉持嚴正執法、絕不寬貸的立場，呼籲民眾若發現疑似毒品犯罪情事，請立即撥打110報案專線，由警方到場查證處理，共同維護社會治安與公共安全。