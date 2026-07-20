毒蘋果議題延燒　桃市議員張碩芳發起「守護寶寶蘋果泥」連署

▲張碩芳守護孩子健康，針對毒蘋果議題，發起「守護寶寶蘋果泥」連署。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對行政院不顧民眾反對，將蘋果「芬普寧」農藥殘留容許量自0.5 ppm大幅放寬6倍至 3.0 ppm，桃園市議員張碩芳20日發文痛斥，此舉無異於將下一代的健康視為政治交易的祭品，呼籲行政院立刻懸崖勒馬、撤回公告。

為此，張碩芳並與多名市議員發起「守護寶寶蘋果泥、不讓手作副食品成健康地雷！」連署活動，要求草率出賣民眾健康的決策官員，必須立刻下台負責！

包含市議員梁為超、簡志偉、吳進昌、孫韻璇、徐玉樹以及八德區議員候選人 劉茂群、龜山區議員候選人高華駿等多人聯名的連署文中，強調全台灣有不計其數的家長，為了給孩子最天然、最健康的營養，每天手作將新鮮蘋果打成泥給寶寶食用，如今政府在無預警下放寬蘋果農藥殘留標準，無疑是讓發育未完全的嬰幼兒健康風險急遽升高。

張碩芳強調，消費者文教基金會從專業角度指出，芬普寧被廣泛應用於各類蔬果與茶葉中，當政府逐一放寬各項農產品用藥標準，全家人每天吃進肚裡的毒素累積根本讓身體無法承受！真正的食安防線，必須建立在「總量累積」的科學評估上，「民眾健康為什麼要替官員的失職與軟弱買單？難道只有吃得起昂貴有機罐頭的寶寶，才配擁有食安嗎？」