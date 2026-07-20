陸網瘋傳「泳池暴走減肥法」行嗎？　醫：長期恐誘發椎間盤突出

▲夏天高溫來襲，不少人選擇到泳池運動減重。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

夏天高溫來襲，不少人選擇到泳池運動減重，近來更掀起一股「水中暴走」熱潮。有女星日前在網上分享，自己靠著每天在泳池快走5公里，成功瘦下1.15公斤，引發不少網友跟風。不過，醫師提醒，水中運動雖然能降低關節負擔、增加熱量消耗，但若方式不當，也可能造成腰部、膝蓋及關節受傷，甚至增加心臟負荷。

據《大象新聞》報導，杭州師範大學附設醫院運動醫學與關節外科主任胡小軍表示，水中走路確實有不少優點，由於水的浮力能分擔部分體重，可減輕下肢及膝關節壓力，因此臨床上也常建議骨關節炎患者進行水中復健。此外，水的阻力比空氣大，能同時訓練下肢及核心肌群，提升身體協調性，而較低的水溫也有助於降低運動後肌肉腫脹與痠痛。

▲水中暴走減肥法爆紅。（圖／翻攝自小紅書，下同）

不過，胡小軍提醒，水中運動也暗藏風險，許多人在水裡較容易放鬆，不易察覺疲勞，若長時間持續快走，核心肌群疲乏後容易出現彎腰、前傾姿勢，長期下來恐加重腰肌勞損，甚至誘發椎間盤突出。此外，在泳池折返時若轉身過快，瞬間扭力增加，也可能造成關節扭傷。

針對網路流傳「側身走路可以瘦側腰」的說法，胡小軍並不建議。他指出，人體關節原本就較適合前後方向發力，頻繁側向跨步反而容易造成肌肉或韌帶拉傷，而且人在水中因浮力支撐，疼痛感較不明顯，等上岸後體重重新壓回雙腿，腰痠、膝蓋疼痛等問題才會逐漸浮現。

此外，他也提醒，心臟功能較差者不宜長時間泡在泳池中。當水位到腰部或胸口時，水壓會增加下肢血液回流，使心臟負擔加重，加上泳池水溫通常約25℃，低於人體體溫，容易使血管收縮，心血管疾病患者及高齡者更應特別留意。

胡小軍建議，水中運動應循序漸進，每走約15分鐘就休息2至3分鐘，避免長時間不停快走；折返時也應放慢轉身速度。若運動後腰部、腿部持續痠痛，代表運動量可能已超出身體負荷，應適度縮短時間或改採其他較適合自己的運動方式。

他強調，減重沒有捷徑，除了規律運動外，仍須搭配均衡飲食，雙管齊下，才能健康且有效地減少體脂肪。