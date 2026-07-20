　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

陸網瘋傳「泳池暴走減肥法」行嗎？　醫：長期恐誘發椎間盤突出

▲。（示意圖／CFP）

▲夏天高溫來襲，不少人選擇到泳池運動減重。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

夏天高溫來襲，不少人選擇到泳池運動減重，近來更掀起一股「水中暴走」熱潮。有女星日前在網上分享，自己靠著每天在泳池快走5公里，成功瘦下1.15公斤，引發不少網友跟風。不過，醫師提醒，水中運動雖然能降低關節負擔、增加熱量消耗，但若方式不當，也可能造成腰部、膝蓋及關節受傷，甚至增加心臟負荷。

據《大象新聞》報導，杭州師範大學附設醫院運動醫學與關節外科主任胡小軍表示，水中走路確實有不少優點，由於水的浮力能分擔部分體重，可減輕下肢及膝關節壓力，因此臨床上也常建議骨關節炎患者進行水中復健。此外，水的阻力比空氣大，能同時訓練下肢及核心肌群，提升身體協調性，而較低的水溫也有助於降低運動後肌肉腫脹與痠痛。

▲水中暴走減肥法暴紅。（圖／翻攝自小紅書，下同）

▲水中暴走減肥法爆紅。（圖／翻攝自小紅書，下同）

不過，胡小軍提醒，水中運動也暗藏風險，許多人在水裡較容易放鬆，不易察覺疲勞，若長時間持續快走，核心肌群疲乏後容易出現彎腰、前傾姿勢，長期下來恐加重腰肌勞損，甚至誘發椎間盤突出。此外，在泳池折返時若轉身過快，瞬間扭力增加，也可能造成關節扭傷。

針對網路流傳「側身走路可以瘦側腰」的說法，胡小軍並不建議。他指出，人體關節原本就較適合前後方向發力，頻繁側向跨步反而容易造成肌肉或韌帶拉傷，而且人在水中因浮力支撐，疼痛感較不明顯，等上岸後體重重新壓回雙腿，腰痠、膝蓋疼痛等問題才會逐漸浮現。

▲▼水中暴走。（圖／翻攝自小紅書）

此外，他也提醒，心臟功能較差者不宜長時間泡在泳池中。當水位到腰部或胸口時，水壓會增加下肢血液回流，使心臟負擔加重，加上泳池水溫通常約25℃，低於人體體溫，容易使血管收縮，心血管疾病患者及高齡者更應特別留意。

胡小軍建議，水中運動應循序漸進，每走約15分鐘就休息2至3分鐘，避免長時間不停快走；折返時也應放慢轉身速度。若運動後腰部、腿部持續痠痛，代表運動量可能已超出身體負荷，應適度縮短時間或改採其他較適合自己的運動方式。

他強調，減重沒有捷徑，除了規律運動外，仍須搭配均衡飲食，雙管齊下，才能健康且有效地減少體脂肪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

追求女神被拒「潑硫酸、刀毀容」　陸男被執行死刑

港交所傳延長交易時間　擬取消午休時段

陸新冠確診一週內檢出率升至11.9％　南方確診率高於北方省份

李開復創零一萬物擬明年IPO　尋求赴港上市前融資

我取消對柬埔寨簽證便利措施　陸：脅迫他國暴露台獨邪惡本質

陸網瘋傳「泳池暴走減肥法」行嗎？　醫：長期恐誘發椎間盤突出

陸「浣腸+綠茶」減肥怪招　已有人喝到送急診

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

全球晶片股承壓　長鑫存儲IPO熱度降溫

AI算力不夠用　月之暗面宣布Kimi K3暫停新訂閱

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

追求女神被拒「潑硫酸、刀毀容」　陸男被執行死刑

港交所傳延長交易時間　擬取消午休時段

陸新冠確診一週內檢出率升至11.9％　南方確診率高於北方省份

李開復創零一萬物擬明年IPO　尋求赴港上市前融資

我取消對柬埔寨簽證便利措施　陸：脅迫他國暴露台獨邪惡本質

陸網瘋傳「泳池暴走減肥法」行嗎？　醫：長期恐誘發椎間盤突出

陸「浣腸+綠茶」減肥怪招　已有人喝到送急診

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

全球晶片股承壓　長鑫存儲IPO熱度降溫

AI算力不夠用　月之暗面宣布Kimi K3暫停新訂閱

10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷世足決賽輸球又輸人　英媒狠評引熱議

李棟旭活著回來了！喊話《殺人者購物中心3》：叫我來，我就會拍

萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

【帶娃不容易】白鼻心一家4口過馬路 下秒孩子「回馬槍折返」家長苦命追XD

大陸熱門新聞

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

劉亦菲素顏逛環球影城！　無懼「死亡頂光」白到發光

華為昇騰950真機壯觀首秀WAIC

陸36歲男眼睛藏數千隻蟎蟲視力狂降 常揉眼、3個月才換床單釀禍

人渣就該教訓！陳喬恩2度痛斥「廣東虐狗事件」

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

重慶山崩前後對比照　受災戶：房子曾震動

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

AI算力不夠用　Kimi K3暫停新訂閱

香港醫療收費改革半年　急診室人次降3.9%

我取消對柬埔寨簽證便利　陸：暴露台獨本質

歐盟對「北京烤鴨」原料鴨啟動反傾銷調查 陸反擊鴨品種認定有誤

陸流傳喝浣腸劑+茶「速瘦4kg」　有人直接喝進急診

更多熱門

相關新聞

椎間盤突出最大元兇曝光！醫師曝：坐姿非關鍵

椎間盤突出最大元兇曝光！醫師曝：坐姿非關鍵

復健醫王思恒指出，大眾常將椎間盤突出歸咎於姿勢不良。但研究證實，姿勢在致病元兇中連前五名都排不上。疾病核心在於基因遺傳與老化，不良姿勢僅是最後一根稻草。上班族應從控糖與減少久坐著手，方為實質對策。

高雄開唱倒數！ITZY禮志爆「身體出狀況」

高雄開唱倒數！ITZY禮志爆「身體出狀況」

阿北神經壓迫險癱　1招重拾行動勇追大甲媽

阿北神經壓迫險癱　1招重拾行動勇追大甲媽

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

關鍵字：

泳池減肥水中暴走椎間盤突出

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面