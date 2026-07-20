失智老婦迷途徘徊　池上警暖心護送平安返家

▲員警發現迷途失智老婦獨自在外徘徊，耐心協助確認身分後，平安護送返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所所長李貫豪與實務訓練生劉日霖，日前執行巡邏勤務時，發現一名曾姓老婦獨自在外徘徊，神情顯得徬徨無助，立即主動上前關懷。經了解，曾婦疑似因失智而迷失方向，無法清楚說出住處及家屬聯絡方式，員警隨即耐心安撫情緒，並透過警政系統查詢身分資料及多方比對相關資訊，順利確認住址後，平安護送返家，家屬對警方即時協助深表感謝。

警方表示，巡邏過程中發現曾婦獨自在道路旁徘徊，疑似迷失方向，立即上前詢問，但因其記憶混亂，無法清楚表達身分及住處。考量其人身安全，員警先將曾婦帶至安全處休息，耐心安撫情緒，再透過警政系統查詢及相關資料比對，成功確認身分及住址，隨後護送返家，讓家屬放下心中大石。

此次勤務除成功協助迷途長者返家外，也讓實務訓練生劉日霖獲得寶貴的實務經驗。李所長在處理案件過程中，一邊安撫長者情緒，一邊向實務訓練生說明勤務重點，從觀察長者身心狀況、查證身分、聯繫家屬到安全護送返家，每個環節都展現警察工作應具備的細心、耐心與同理心，也讓實務訓練生深刻體會，警察除維護治安與交通外，更肩負守護民眾、服務社會的重要使命。

關山警察分局表示，失智長者因記憶力及方向感退化，容易發生迷途情形，如未及時發現，可能衍生交通事故或其他危險。呼籲家中如有失智或易走失長者，可協助配戴愛心手鍊、攜帶聯絡資訊卡，或使用定位設備，以利走失時迅速確認身分，協助長者儘速平安返家。

關山警察分局分局長龔士哲表示，警察除肩負維護治安及交通安全職責外，為民服務更是警察工作的核心價值。此次同仁以耐心及同理心協助迷途長者返家，不僅展現積極為民服務的精神，也透過資深幹部的經驗傳承，讓實務訓練生在第一線勤務中累積寶貴經驗，持續傳承警察守護民眾、服務社會的使命。