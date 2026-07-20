▲林政賢、張善政同框競選看板，爭取市民支持拚連任。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢繼4年前，首位和市長張善政合體掛出競選看板市議員候選人，年底選戰尋求連任，林政賢於桃園區等多處重要路口，陸續掛出與張善政市長的合體競選看板，是桃園區首位與張善政共同掛看板的市議員，期張善政專業治理市政能力及其在議會的專業問政、用心服務，同獲選民支持。

不同於常見的團體造勢，該面看板採兩人並肩合影的簡潔設計，「挺善政，選政賢」不僅展現在地深耕的實力，更以行動宣示國民黨在桃園團結一致、力拚勝選的決心。

林政賢表示，此次特別選擇兩人單獨合影的設計，是為了展現最直接、最純粹的團結態度。他認為，張善政市長展現出的專業治理能力，正是桃園現階段最需要的推動力。作為在地資深議員，他與張善政對桃園的發展願景高度一致，透過這面「兩人合體」的看板，不僅是為了加深選民對於「市府團隊與在地議員緊密合作」的印象，更是為了向市民承諾，未來將持續扮演市府與基層間最有效的橋樑。

林政賢期透過合體看板的呈現，希望能讓支持者感受到國民黨在桃園的凝聚力與勝選意志。未來他也將持續與張善政團隊緊密合作，深入基層傾聽市民心聲，共同推動桃園各項重大建設，實現「優質城市、幸福桃園」的願景。

隨著首面合體看板的亮相，預期也將帶動桃園藍軍的競選節奏，為年底選戰注入強心針。林政賢議員呼籲，桃園的進步不能停，期盼市民朋友能繼續給予支持，讓他與張善政攜手，共同打造桃園更美好的未來。