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高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆自信喊全力以赴　柯志恩潑冷水

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨目前執政的5個縣市中，高雄卻被評估為選情較具挑戰的戰區之一。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（20）日回應，自己將作為高雄發展的「關鍵第四棒」，不只延續既有成果，更要帶領城市邁向下一個黃金十年；國民黨高雄市長參選人柯志恩則反問，真的有能力完整接棒嗎？連民進黨內部都在質疑。

▲▼民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會-賴清德，賴瑞隆。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，自己將作為高雄發展的「關鍵第四棒」。（圖／記者周宸亘攝）

民進黨在2022年地方大選僅拿下屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及澎湖縣5席縣市長。2026民進黨全代會19日結束之後，黨內設定「保5、進取5」目標，除了守住現有執政縣市，也鎖定新北市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣及基隆市等5個戰區力拚翻轉。

不過，現在卻傳出面對今年地方選舉，根據黨內輔選評估，目前執政縣市中，屏東、台南及嘉義縣選情相對穩定，高雄與澎湖則較具挑戰。高雄雖以本土選民居多，但部分泛綠及中間選民具有流動性，加上長期執政包袱，以及柯志恩經過4年地方經營，逐步找回藍營組織脈絡，使高雄被視為民進黨執政縣市中選情較緊繃的一區。

針對這個聲音，賴瑞隆表示，高雄過去十幾、二十年來的進步與發展，是市民與歷任市府團隊共同努力的成果，從謝長廷、陳菊到陳其邁，一棒接一棒，替高雄打下良好基礎。賴瑞隆強調，自己將作為高雄發展的「關鍵第四棒」，一定會全力以赴，「不只是延續，更要持續升級」，帶領高雄邁向下一個黃金十年。

他表示，接下來會與團隊持續勤走基層、深入地方，傾聽市民聲音，同時提出更完整的政策與更長遠的城市願景，一步一腳印爭取市民認同與支持。只要大家團結、一起努力，高雄一定能繼續進步、越來越好。

▲▼食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「四大具體解方」嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「四大具體解方」嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過對手柯志恩認為，高雄市長陳其邁目前滿意度很高，施政也有許多值得學習之處，這一點她願意給予肯定；但問題在於，賴瑞隆是否具備完整接棒的能力。「賴瑞隆有這樣的能力完整接棒嗎？」柯志恩表示，若連民進黨內部都對此提出質疑，更不用說賴瑞隆至今的表現，也讓不少選民存疑。

柯志恩同時將砲口轉向中央政府。她表示，中央若持續以傲慢態度回應民眾最關心的食安問題，受影響的將不只是高雄選情，而是全台人民對政府的信任。

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