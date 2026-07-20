殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

▲南韓警察廳代理廳長俞在成20日召開例行記者會，針對警界高層在張允基事件吃案致歉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州17歲女學生李彩媛（音譯）慘遭23歲男子張允基（音譯）涉嫌跟蹤、性侵後殺害。在此之際，更爆出張允基的父親、張姓警監指示同僚銷毀充氣娃娃等關鍵證據、吃案。對此，南韓警察廳代理廳長俞在成公開道歉，強調將以「削骨般的決心」推動改革，恢復民眾對警方的信任。

根據《韓聯社》，俞在成今（20）日在例行記者會上表示，張允基事件暴露警方偵辦過程中的問題，必須全面檢討警察組織，「警方將以此次事件為契機，以削骨的心情改革整體偵查制度，盡最大努力重新贏回國民信任。」

面對外界要求警察高層負責、甚至出現要求辭職的聲浪，俞在成回應表示，「絕對不會眷戀職位，」將忠實完成目前肩負的任務。他強調，現階段最重要的是透過具體改革措施，改善警方長期以來累積的問題。

▲23歲男子張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

南韓警方宣布，將於本月成立「偵查改革專案小組」（TF），針對張允基事件後續改善方案展開討論。該小組預計由7至10人組成，其中過半數成員將由外部人士擔任，重點檢討防止警察內部勾結的人事制度，以及涉及弱勢族群案件的處理流程。

此外，警方也將成立隸屬國家搜查本部長的「內部違法調查隊」，針對警察廳所屬公務員涉及職務相關重大犯罪案件進行調查，不論涉案者職級高低，都將納入調查範圍。

針對外界要求引入民間監督機制，南韓警方計畫在國家警察委員會旗下設立「警察偵查人權暨監察調查機構」，投入約100名民間調查員。不過俞在成指出，該制度需要修法配合，目前相關《警察法》修正案已送交國會討論，警方也將積極表達意見。

▲南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

對於外界質疑新設監察機構是否具有效果，俞在成表示，若要讓制度真正發揮作用，應賦予該機構根據調查結果，向警察廳長提出人事處分或懲戒建議的權限，才能確保監督機制落實。

針對張允基父親張姓警監涉及監察調查一事，俞在成表示，通常仍需等待刑事調查結果出爐後，才能完成最終監察處分。他指出，警方將參考專責調查團隊的最終調查結果，再決定後續處理方式。

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