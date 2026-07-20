蘇巧慧淡水辦「水獺媽媽樂園」　千組親子粉絲熱情參與

▲繼首兩場在板橋、林口獲得熱烈迴響後，第三場水獺媽媽樂園於8/18（六）在淡水真理大學熱鬧登場！（翻攝自蘇巧慧臉書，下同）

政治中心／綜合報導

新北市長候選人、立法委員蘇巧慧於暑假期間化身深受小朋友喜愛的「水獺媽媽」，在新北市各區巡迴舉辦「水獺媽媽樂園」親子活動。繼首兩場在板橋、林口獲得熱烈迴響後，8/18（六）第三場水獺媽媽樂園在淡水真理大學熱鬧登場。由於本場是「海洋主題日」，不只有許多藍色氣球與海洋風格的佈置，也推出多樣主題活動，一整天吸引了上千組親子穿上藍色系服裝，搭配熱帶魚、海星、鯨魚等配件，彷彿將一整座熱鬧、繽紛的「海底世界」直接搬進了真理大學。蘇巧慧表示，她希望藉由這一系列的親子活動，匯聚家長們對新北的夢想，未來她會是「最懂家長和孩子的市長」，為所有新北家庭打造充滿活力、親子友善的生活環境。

蘇巧慧說，水獺媽媽淡水場做為「海洋主題日」，現場特別打造繽紛的海底世界造型佈置，就連小朋友最愛的大型拼圖，也是專屬的海洋主題設計。今天更邀請「海洋家族」帶動跳、「天馬戲創作劇團」水手特技秀，以及「臺灣湛藍海洋聯盟」設置體驗攤位，帶領小朋友動手模擬淨灘、清除海廢。蘇巧慧說，希望透過豐富的關卡，讓孩子們在遊戲中學習「認識自己」、「環境永續」、「防災韌性」、「認識新北」等觀念。

蘇巧慧指出，今天在淡水挑選「海洋」作為主題，是因為新北市擁有145公里的海岸線，是全台灣極具潛力的海洋教育與遊憩基地，她希望透過今天這場活動，提供一個有趣的親海入口，帶領孩子換個方式認識海洋。蘇巧慧說，未來她不但希望能推動更多海洋教育、打造全齡的親水場域，同時也要保存在地特有的漁業與漁村文化，讓新北成為一個對海洋更開放、更友善的進步城市。

蘇巧慧表示，「水獺媽媽樂園」是為「小水獺」粉絲量身打造的同樂會，希望讓孩子在玩樂中學習，像是今天現場就有「臺灣湛藍海洋聯盟」帶來的淨灘、淨港的模擬體驗，要來推廣海洋保育。蘇巧慧說，她希望孩子在學習進步的觀念的同時，也能享受愉快的學習過程。

蘇巧慧說，她經營Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」已經六年多，共說了超過350集故事，她非常感謝所有大小朋友的熱情支持，「水獺媽媽樂園」從板橋首發場到林口，再到今天在淡水，每一場都吸引了滿滿人潮。為了讓更多家庭都能享受難忘的親子時光，蘇巧慧也預告，接下來「水獺媽媽樂園」將繼續在新北各區巡迴舉辦，包含7/25（六）汐止場、8/2（日）鶯歌場、8/16（日）雙和場、8/22（六）土城場，要陪伴每一位家長與孩子度過最難忘的暑假。