板橋公寓清晨起火10分鐘撲！20歲男躲浴室...吸入有毒濃煙死亡

▲板橋公寓2樓清晨發生火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段今（20日）清晨，一棟6層樓高的公寓民宅2樓突然冒出熊熊烈火，現場濃煙竄出。警消獲報後趕抵現場拉水線灌救。雖然火勢在短短10分鐘內迅速撲滅，但消防人員衝進起火的2樓房間搜救時，在浴室內發現受困的20歲鄭姓男子，當場已失去呼吸心跳（OHCA）。雖立即將他送往亞東醫院搶救，但最終仍因傷重不幸身亡，詳細起火原因待調查。

新北市消防局今天清晨7時許接獲民眾報案，指稱板橋區南雅南路二段38號一處公寓住宅的2樓突冒出猛烈火舌與黑煙，警消立即調派鄰近2個大隊、5個分隊，共計13輛各式消防救災車、35名消防人員，以最快速度到場佈水線灌救。

現場火勢不到10分鐘就順利撲滅。隨後，消防人員在2樓起火點的浴室內，赫然發現倒臥在地的鄭姓男子。救出時，因吸入過多有毒濃煙，已失去呼吸心跳（OHCA）。緊急將他送往亞東醫院急救，但鄭男最終仍因傷勢過重，稍早宣告不治。

警方調查，命喪火窟的鄭姓男子目前無業，獨自承租在公寓2樓。消防人員清理火場時，發現起火點位在臥室，現場有燃燒焦黑的床墊，燃燒面積大約4平方公尺。警方目前已連繫鄭男家屬前來協助處理後事，至於床墊為何會突然起火、以及詳細的起火原因與死因，後續將由火災調查科鑑識人員進一步採證釐清。