翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

▲國防部長顧立雄20日到立法院外交及國防委員。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

資本額1900萬的室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX（海掃更）炸藥採購案惹議，國防部長顧立雄曾動怒稱「計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」但國防部軍備局長林文祥今（20日）表示，合約簽訂180天內要拿輸出許可，這家公司到7月6日，逾期20％，共36天，已經達到解約條件，所以沒收履約保證金4123萬，逾期罰款4275萬，總共8398萬，加計刊登不良廠商名單、停權。顧立雄也透露，國軍規畫自己建立RDX生產線，但原本列在1.25兆國防特別預算內，然這預算未通過，所以會放在追加預算或公務預算內。

福麥國際採購RDX炸藥爭議，在野黨質疑該公司負責任李文慶與總統賴清德關係匪淺，但福麥發聲明駁斥，且聲稱已取得美國知名軍火大廠SAE 10 年台灣獨家代理權，並非毫無淵源與經驗。此外，國防部不僅背書福麥國際具備國際貿易業資格，顧立雄2025年12月15日受訪時也為此罕見動怒稱，「我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」只要能夠從事國際貿易業，並拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，且交貨的品質沒有問題，國軍就拿得到貨。

根據顧立雄說法，國防部在合約設計上，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，待得標之後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金，廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠的證明文件，以及經過國軍的品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權。

國民黨立委馬文君、謝龍介及王鴻薇今質詢關切福麥國際採購RDX炸藥案。林文祥說，合約簽訂180天內要拿輸出許可，這家公司到7月6日，逾期20％，共36天，已經達到解約條件，所以沒收履約保證金4123萬，逾期罰款4275萬，總共8398萬，加計刊登不良廠商名單、停權。是否就罰款部分已通知福麥公司？林文祥說，目前會報到國防採購室，馬上會很快。

王鴻薇進一步詢問顧立雄，怎麼看當時說在野黨不實指控。顧立雄說，過去對於RDX等類似火藥原物料進口，採同樣招標規格來進行，20年來都一致，當時也說明沒辦法履約就合約處理，從來幫任何廠商來身訂做規格。

對於從「創未來」無人機反制系統到福麥國際RDX炸藥採購案最後都解約，王鴻薇認為都是國內自己的問題，追問是否要檢討。顧立雄說，RDX 的對外採購會受到國際種種壓力影響，所以國軍規畫自己建立RDX生產線，但原本列在1.25兆國防特別預算內，但這預算未通過，所以會放在追加預算或公務預算內。

但王鴻薇不滿表示，RDX不是也是有預算才招標嗎？現在去說再編預算，什麼意思啊？一層皮要被剝兩層皮是吧？林文祥說，RDX不是用公務預算，是用國防部基金的預算去購買的。顧立雄補充，這是不一樣的兩個概念，一個是對外採購，另一個建立自主的產線。