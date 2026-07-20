美女里長徵「貼身助理」！月薪4萬起跳　條件曝光網笑：要爆滿了

▲苗栗頭份市文化里里長鍾孟儒，近日徵求一名選舉期間的貼身助理。（翻攝自IG@a19871007）

圖文／鏡週刊

苗栗縣頭份市文化里美女里長鍾孟儒近日公開徵才，徵求一名選舉期間的貼身助理，除了要陪跑基層、安排行程、經營社群，還需具備熟練駕駛技術、高抗壓性，不抽菸者佳，月薪4萬元起跳。徵才訊息一出，不少網友瞬間歪樓，開玩笑喊著想應徵里長男友或私人保鑣。

根據鍾孟儒在臉書PO出的徵才訊息，貼身助理的工作內容包含陪跑行程拜票及活動支援、協助行程安排與時間控管、協助拍照錄影並簡單進行社群記錄、協助處理選民服務及臨時交辦事項、選舉期間配合早出晚歸及假日勤務。

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▲▼頭份市文化里長鍾孟儒外型亮麗，偶爾會在社群分享美照。（翻攝自IG@a19871007）

職位條件則需具備普通小型車駕照，擁有熟練駕駛技術，能配合選舉期間密集行程，具團隊合作精神，無不良嗜好且具保密觀念，守時有責任感、抗壓性高、不抽菸者佳，有選舉、助理、活動執行或服務業經驗者優先錄取。

根據《鏡報》報導，貼身助理的酬勞在4萬元以上，徵才貼文曝光後，不少網友紛紛歪樓，「我想應徵男朋友」、「我會開車也可以當你的保鑣」、「跟正妹里長在一起工作也不會累」、「哇！可能要爆滿了！我可以嗎????？」



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