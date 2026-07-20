夏莉絲幼兒園再被控集體虐童　父母討公道落淚：別這樣對我孩子

▲夏莉絲國際幼兒園再被控涉及不當管教事件，1位受害幼童母親哽咽受訪，哭說「我不想我的孩子被這樣對待」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市私立夏莉絲國際幼兒園旗下1所分園，被家長踢爆涉嫌集體不當對待幼童事件，台北市長蔣萬安日前當面向陳情家長允諾「徹查無上限」，部分家長認為市府「慢半拍」，今（20日）上午由市議員徐立信陪同到台北地檢署按鈴提告，並喊話北市府儘速比照基隆市府提起獨立告訴，戳破無良業者的謊言，還給孩子與家長公道，別任由無良業者欺法蓋牌。

台北市府教育局今上午在議員與家長提告前4分鐘，在官網回應本案採取「行政裁罰」與「刑事司法」雙軌並進，已檢具完整扣押影像、行為人、不當行為紀錄與被害幼生等事證，向北檢告發、全力配合偵辦，並裁罰幼兒園共50萬6000元罰鍰，另以專案提供家長各式資源協助，預計本月（7月）底完成行政調查。

▲台北市議員徐立信（左3）今（20日）上午，陪5位受害幼童家長，到台北地檢署控告夏莉絲幼兒園負責人、園長與教保員涉犯強制、傷害、妨害幼童自然發育等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

本案於上月（6月）下旬，已有多位家長向轄區中正第一警分局提告、報請北檢指揮偵辦。徐立信今上午10點和律師陳威達陪5位受害幼童家長出面，按鈴控告幼兒園負責人、園長與涉案教保員涉犯強制、傷害與妨害幼童自然發育等罪嫌。

張姓男家長表示，目前已看約8成監視器，至少13名幼童受害，累計76件，其中1童在13個上課日，就有19件，這些都不是主管機關查出來，也不是幼兒園主動告知，是家長自己一段一段、一格一格，從監視器裡面看出來的。

▲張姓家長（前右）今（20日）提告吐槽夏莉絲國際幼兒園負責人PO文道歉沒誠意、強調「我們要的是負責，不是公關文！」（圖／記者黃哲民攝）

他吐槽園方提出清單只有5童14件，幼兒園負責人卻聲稱主動配合調查，且負責人在臉書PO文道歉，卻限制家長留言，顯非真心，園方說他孩子不在受害名單、卻帶頭家長包圍幼兒園，但社會局已通知，確認他孩子在受害名單。

張男說夏莉絲國際幼兒園另1分園2024年也有類似幼童受虐事件，旗下托嬰中心同年被台北市府社會局認定「管教方式恐讓孩童害怕，影響幼兒情緒」，3年前就是這樣，今天還是這樣，手法一模一樣，「我們今天來，不是給他機會的！」

▲家長委任律師陳威達（左3）表示，會請檢方要求台北市府教育局提供完整的監視器畫面勘驗資料。（圖／記者黃哲民攝）

張男代表在場家長，要求夏莉絲國際幼兒園負責人陳立原撤換園長與執行長，別用一篇貼文了事，「這不是一個老師的問題，這是整個體系經營出了問題」，「我們要的是負責，不是公關文！」

另1位幼童媽媽哽咽說，從監視器畫面親眼看到她孩子，在走廊來回蹲著走路，孩子說，老師講那是鴨鴨走路、狗爬叫做學大熊，午休鋪睡袋動作最慢，就被罵、睡袋被丟出教室外，孩子哭得跪在地上，還被老師關在門外，跟孩子說「我不要再跟你說話了，再見」，這一段，孩子都記得，說一個人很害怕，因為很黑。

▲夏莉絲國際幼兒園再被控涉及不當管教事件，1位受害幼童母親哽咽受訪，哭說「我不想我的孩子被這樣對待」。（圖／記者黃哲民攝）

這位媽媽說，孩子就讀期間，每天睡前都問她還要上學嗎、只想跟媽媽在一起，她以為孩子黏媽媽，後來不再去夏莉絲，要孩子有什麼事情可以告訴媽媽，媽媽會保護你，孩子才說覺得自己沒做什麼很壞的事，老師卻一直生氣他。這位媽媽忍不住哭出聲，表示「我真的很難過！我不想我的孩子被這樣對待～」

徐立信表示，希望行政跟司法進度加快，儘速還原事實真相，呼籲台北市府盡快提出獨立告訴，對比基隆市政府處理類似個案，本月初就提出獨立告訴，「我們目前還在等調查結果，其實調查跟司法提告可以同步進行」，也希望檢方勿枉勿縱、加快偵查，避免共犯之間說法有隱匿、串證情形。

律師陳威達表示，家長看監視畫面發現子女在幼兒園遭掌摑、跪地爬行20分鐘、不給飲食或強迫餵食等情形，園方已涉及犯罪，因教育局說已完成勘驗園方多達800小時的監視畫面，會請檢方要求教育局提供完整資料、縮短偵辦時程，希望能高度重視本案。

▲台北市長蔣萬安（左3）日前受理幼童家長陳情，當面允諾「徹查無上限」。（圖／記者林敬旻攝）

議員徐立信日前與受害幼童家屬召開記者會，控訴夏莉絲國際幼兒園爆發集體不當對待案，家長目睹教保員將學童拖進教室，還發現寶貝孩子被要求午休時，在走廊手腳著地學狗爬、雙腿蹲地學鴨子走，還有其他疑似肢體暴力事件，受害者至少12人。

上周五（17日）台北市議會總質詢時，蔣萬安備詢被問到本案，表示心痛憤怒、市府已強力介入，要求業者出面道歉，市府會協助家長後續索賠，當天總質詢結束後，部分受害幼童家長當面交付陳情書給蔣萬安，要求調查層級上升到園長、負責人與夏莉絲所有分園。

蔣萬安表示身為家長，他完全理解家長的心情，且非常的心痛、不滿、難過、憤怒，市府會全力協助、全面清查。蔣承諾，調查結果7月底出爐，一定從嚴、從速、從重裁處。

夏莉絲國際幼兒園負責人陳立原在17日當天PO文，對園方發生不當管教事件，造成孩子們身心受到傷害，「我在此代表園所全體教職員，致上最沉重的歉意。對不起，真的很對不起，我責無旁貸」。

陳立原聲稱，已於第一時間主動配合教育局與檢調機關展開全面調查，應負擔的法律責任我們園方絕不推諉、絕不逃避。再次跟各位家長還有社會大眾道歉，該承擔的責任我會負責。並且保證未來此類事情絕不再發生。