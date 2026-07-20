世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

▲決賽場地草皮開賣，要價450美元至3000美元不等。（圖／翻攝自FIFA官網）

記者詹雅婷／綜合報導

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup）正式落幕，由西班牙奪得冠軍。FIFA官方這次公開販售決賽使用的草皮，共分成4種規格，要價450美元至3000美元（約新台幣1.4萬至9.7萬元）不等，如今已全數被搶購一空。

決賽草皮開賣 見證西班牙奪冠

Fox 11、The Athletic等報導，這款Piece of the Pitch系列產品是使用決賽草皮作成的紀念品，每件都包含一塊決賽場地的草皮，放置在透明壓克力展示盒中。壓克力封裝外殼上會刻有2026世界盃標誌、球場名稱、日期以及決賽最終比分，還會附贈紀念USB。

分4種規格 全數賣光

這款系列產品由英國廠商Keep Stub製造，分為4種版本，售價分別為基礎版450美元、球場版900美元、傳承版1200美元及英雄版3000美元。商品預定19日決賽結束後開始出貨，但僅提供寄送至美英歐地區的地址。

▲隨著價格上漲，包裝與附贈品也有所不同。（圖／翻攝自FIFA官網）

隨著價格上漲，包裝與附贈品也有所不同。較低的三個價位版本，草皮尺寸僅為2.5吋x2.5吋x2.5吋，而3000美元的「英雄版」（Hero）則包含3吋x3吋x3吋的草皮，並附贈金色金屬紀念門票、迷你世足比賽球與水晶切割玻璃世界盃獎盃模型。

不過打開FIFA官方網站，這4款規格的草皮紀念品全數銷售一空。先前報導稱，這4種等級的草皮紀念品每款限量2026塊，全部賣出的總收入將超過1120萬美元。