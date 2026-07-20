陸上半年AI開源大模型全球下載量破100億次　智慧算力年增177％

▲大陸工信部公佈2026上半年AI應用及官方發展情況。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸工業和信息化部（工信部）今（20）日公佈2026年上半年AI（人工智慧）相關發展情況。數據顯示，規模以上製造業企業人工智慧技術應用普及率已超30%，開源大模型全球累計下載量突破100億次；截至6月底，智慧算力規模達2185 EFLOPS、年增177%，5G基地台則增至510.2萬座。

《澎湃新聞》報導，7月20日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹2026年上半年工業和信息化發展情況。工業和信息化部總工程師王衛明介紹，今年以來深化拓展「人工智能+」，規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率超30%，人工智能開源大模型全球累計下載量突破100億次。

▲大陸國產AI晶片。（圖／CFP）

工業和信息化部信息通信管理局局長謝存表示，截至今（2026）年6月底，大陸智慧算力規模達2185 EFLOPS，全國算力設施整體上架率為71.4%，「近兩年已在國家算力樞紐節點間建設超過70條算力通道，網路效能提升10%。」

在基礎設施方面，截至6月底，大陸5G基地台達510.2萬座，具備千兆網路服務能力的10G PON連接埠達3286萬個，並推動5G-A商用網路建設及萬兆光網試點。

AI應用方面，大陸已建成超過8萬個5G產業虛擬專網，5G及千兆光網應用涵蓋94個國民經濟大類，「5G＋工業互聯網」在建項目超過2.6萬個，另建成1260座5G工廠。

大陸工信部強調，2026年上半年電信業務總量年增7.9%，AI手機、電腦、機器人、眼鏡及玩具成為新消費熱點，核准6GHz頻段用於6G試驗，加快第二階段技術測試。