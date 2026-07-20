高雄人限定！8/1起赴日遊新瀉佐渡島　5大觀光景點「免費入場」

▲高雄人限定！8/1起赴日遊新瀉佐渡島，5大觀光景點「門票免費」。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府與日本友好城市新潟縣佐渡市正式啟動雙城「景點互惠計畫」，高雄市民自8月1日起，只要出示身分證，即可在日本最大離島、坐擁世界文化遺產的佐渡島享有五大熱門觀光景點「門票免費」的尊榮優惠，暢遊包括佐渡金銀山導覽設施「Kirarium佐渡」、佐渡奉行所、相川鄉土博物館、佐渡國小民俗博物館及朱鷺之森公園等景點。

佐渡島被視為日本離島秘境，2024 年7月佐渡金山正式登錄為世界文化遺產。美國知名旅遊媒體《AFAR》更將佐渡島列入2026年必訪旅遊地點，讓這座秘境躍上國際旅遊舞台。此次與高雄的景點互惠計畫中，特別為高雄市民提供五大景點的免費入場優惠，邀請市民朋友一同探訪佐渡之美。

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佐渡市長渡邊竜五表示，高雄與佐渡分屬不同國家，卻同樣擁有豐富的歷史文化及自然資源，近年雙方交流成果豐碩。此次推出景點互惠計畫，希望將佐渡豐饒物產及具特色的觀光景點介紹給更多高雄好朋友認識，也指出近期許多台灣民眾喜愛到日本旅遊， 鼓勵更多市民親自走訪彼此城市，透過旅遊體驗加深彼此理解，讓兩市友誼更加緊密。

高雄與佐渡的深厚情誼，源於佐渡出身的實業家山本悌二郎，對高雄橋頭糖廠的現代化與台灣製糖業發展貢獻良多，其流轉於兩地之間的銅像於 2022 年返鄉高雄，為牽起兩市友誼的重要契機。雙方於2022年簽署文化交流備忘錄，2023年7月正式締結友好城市，在農漁業、文化觀光與教育等領域展開深入合作。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，期盼透過與友好城市的景點互惠計畫，讓更多市民以實地旅遊認識彼此的城市。佐渡市民來訪高雄也可享有英國領事館文化園區、鳳儀書院、紅毛港文化園區等多處景點優惠。市府持續與其他國際城市洽談合作，盼藉此擴展高雄與國際夥伴的觀光文化交流，深化城市友誼也拓展實質合作成果。