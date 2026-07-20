曾是熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的

▲合興車站現況。（圖／原PO授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹內灣支線知名景點「合興車站」，過去曾擁有「愛情車站」的美名，充滿浪漫氛圍，吸引無數情侶與遊客朝聖。沒想到，近日有網友造訪時，驚見昔日熱鬧的園區如今竟雜草叢生、宛如廢墟，忍不住在Threads上發文驚呼，「合興車站怎麼了？」畫面曝光後引發熱烈討論，不少曾造訪過的遊客大喊可惜。

昔日熱門觀光景點！ 旅客驚：1年多前還好好的

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合興車站作為內灣線唯一的木造車站，也是全台罕見的折返式車站，園區內原本保留了「勇氣車廂」、充滿浪漫氛圍的許願鐘與各式愛情造景，且免費開放參觀，一直是情侶約會與親子旅遊的熱門景點。

然而，一名網友在昨日在Threads分享照片，錯愕表示「變成這樣有嚇到，合興車站怎麼了？」現況照曝光後，讓一票人大為震撼，還有去年才造訪過的旅客驚訝表示，「哇噻！才1年左右就變荒廢了！我去年4月去時還好好的。」

對此，網友們也紛紛回應，「愛情的保存期限到了，成墳了」、「10幾年前還是熱門景點欸」、「這就是現代人越來越不相信愛情的原因」、「哇！距離去合興車站已經5年了，只剩回憶」、「荒廢了」、「我記得以前有文創攤位的大」、「好可惜喔」、「怎麼變成這樣？以前去覺得滿美的」、「好慘，以前經過有人在那拍照，現在......」。

內行人曝隱情：4棟建築無使用執照

針對園區為何會從浪漫景點淪為雜草廢墟，有內行網友特別跳出來揭露背後原因，指出園區內的4棟建築物實際上並沒有「使用執照」，加上後續要依法申請執照難度極高，在法規限制下，根本無法再合法出租給有意願進駐經營的團隊或單位使用，導致現場無人維護，最終只能任其荒廢。

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