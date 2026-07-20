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20歲男北宜財貿彎超車自摔右腳骨折！對向2騎士遭波及1掛彩

▲▼林男在北宜公路彎道超車時，發生失控自摔波及對向2部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男在北宜公路彎道超車時，發生失控自摔波及對向2部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區北宜公路昨天（19日）中午發生一起機車過彎時發生自摔事故，由於事故地點為許多跑山愛好者、追焦手時常聚集「財貿彎」，對向2部機車也遭受波及。附近民眾目擊隨即上前關心，並通知救護車將2名受傷騎士送醫，警方抵達，先將車輛移置路旁，調查釐清肇事原因。

據了解，昨天中午11時許，20歲林姓男子騎乘普重機，沿著北宜公路從新店往坪林方向行駛，行經32.8公里處、也是當地熱門景點「財貿彎」時，在彎道內企圖超車卻發生外拋，隨後重摔倒地連人帶車滑至對向車道，就連路中的「棒棒糖」防撞桿都被撞斷，而對向騎車經過的20歲蔡男，以及停在路邊的48歲吳男也遭受波及。

▲▼林男在北宜公路彎道超車時，發生失控自摔波及對向2部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男在彎道內企圖超車，卻發生外拋自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

在附近喝咖啡、追焦的民眾立即撥打119通知救護車；救護人員抵達，發現自摔的林男右腳有骨折情況，而遭受波及蔡男則全身多處擦、挫傷，而在路邊的吳男則無大礙，隨即將受傷的2人送醫治療。警方至現場測繪、照相蒐證及協助交通疏導，初步排除毒、酒駕情況，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲▼林男在北宜公路彎道超車時，發生失控自摔波及對向2部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲對向騎車經過的蔡男也無辜遭受波及。（圖／記者陸運陞翻攝）

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