彰化2鄉豪擲近3億！花壇人最高領6千...線西2500　5.7萬人受惠　

▲彰化縣線西鄉公所及花壇鄉公所今天分別發放2500元及6千元現金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉與線西鄉近期相繼宣布發放現金福利，花壇鄉每位設籍鄉民可領取6千元「振興經濟禮金」，總發放金額高達2.58億元，約4.2萬人受惠；線西鄉則將生活福利金從每人500元大幅調高至2,500元，總計發放約3,907萬元，逾1.5萬人受惠，是選前大撒幣還是救急，引發兩極議論。

花壇鄉公所表示，振興經濟禮金將自7月20日起分兩階段發放，第一階段於各村指定地點領取，第二階段則可於8月中旬後每週三至鄉公所請領。公所指出鄉庫財源主要來自節省人事經費、房地產景氣帶動的房屋稅，以及納骨塔公共造產、遺產稅等收入，光是114年度結餘即增加2.6億元，其中遺產稅多出3,690萬元、房屋稅與契稅各增500餘萬元。發放後鄉庫仍有近4億元結餘，不影響公所正常運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

線西鄉公所，往年生活福利金僅發放500元，今年因台電敦親睦鄰基金1,400萬元，加上鄉公所自籌2,500萬元，鄉庫財源穩定，且有綠能輸變電所回饋金注入，才能將金額提高至2,500元。他強調，2027年起將回歸發放2,000元。

由於花壇鄉長顧勝敏任期屆滿後將轉戰縣議員，鄉代會主席沈文盛則投入鄉長選舉，線西鄉長任期屆滿推妻子出馬參選， 2鄉鎮發放禮金政策，民眾看法分歧，有的民眾認為選前發送大筆現金發放恐有政策買票之嫌，不過也有鄉親認為對弱勢家庭而言是一筆救命錢，不無小補。

▲花壇鄉公所今天發放6千元現金。（圖／記者唐詠絮翻攝）