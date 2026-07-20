李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

《鉅聞天下新聞網》今（20日）公布新北市長最新民調顯示，國民黨參選人李四川獲50.85%支持，與民進黨參選人蘇巧慧44.06%差距6.79個百分點。對此，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應，從700多天前，落後兩位數，到現在各項民調互有領先，證明團隊方向正確，得到愈來愈多市民支持。

吳思萱指出，各家民調團隊都會認真參考，相同民調看趨勢，不同民調則看指標。最新的民調中，也可以看到蘇巧慧在20至49歲有所領先。

吳思萱強調，蘇巧慧團隊會秉持正面、陽光的態度，持續宣傳假牙補助最高5萬元、敬老卡提升到一千點、住長照機構補助提高到24萬等福利政見，爭取更多長輩的支持，期盼帶領新北市迎向新時代。

《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據進行「2026新北市長選舉調查報告」，結果顯示，李四川獲50.85%支持度、蘇巧慧為則44.06%，3.4%的選民尚未決定，另有1.70%都不支持或不會去投票，李暫時領先6.79個百分點。

《鉅聞天下新聞網》表示，李四川在新北11個議員選區皆領先訊號明顯，主要來自中間選民與民眾黨的支持，尤其是中間選民，李四川以54.81%對蘇巧慧33.21%，領先了21.60個百分點。

本次調查是由《鉅聞天下》新聞網委託皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下》新聞網。針對新北市年滿20歲以上之網路人口，從2026年7月6日至2026年7月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1766份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.30%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。