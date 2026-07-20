伊朗飛彈殘骸落入境內　以軍參謀總長：隨時準備恢復戰鬥

▲以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）19日警告，以色列已做好對伊朗「隨時恢復戰鬥」的準備，若有任何勢力挑釁，將以強大武力反擊。

伊朗攻約旦 波及以色列

當天稍早，伊朗向約旦港口城市阿卡巴（Aqaba）發射一枚彈道飛彈。美軍神盾（Aegis）反飛彈系統成功攔截主彈頭，以色列鐵穹（Iron Dome）防空系統則擊落飛彈殘骸。

飛彈殘骸最終落在以色列港口城市埃拉特（Eilat）北部空曠地帶，沒有造成人員傷亡或財物損失。

準備戰鬥 以軍參謀總長放話

《以色列時報》等外媒報導，薩米當天稍晚視察約旦河西岸時表示，以軍監測到一枚飛彈朝著約旦港口城市阿卡巴發射，「正密切監測伊朗動向並維持高度戒備」。

他說，以色列防空系統處於戒備狀態，以保護該國公民，「我們隨時準備好恢復戰鬥，並且將對任何傷害我們的人採取強力行動。」

未直接威脅 以軍仍加大備戰

《耶路撒冷郵報》指出，伊朗這次發射目標明顯針對約旦、而非以色列。事實上，距離伊朗上次對以色列構成直接空中威脅，已經超過3個月。

以色列目前尚未宣布反擊計畫，但該報引述以色列國防軍（IDF）消息人士報導，在以色列看似置身於美伊衝突之外數週後，19日的攻擊促使以軍再次逼近戰爭狀態。