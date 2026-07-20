日本陸上自衛隊「朝霞駐屯地」起火！　黑煙狂竄驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣朝霞市與東京都練馬區交界的陸上自衛隊「朝霞駐屯地」20日上午11時30分左右驚傳火警，現場竄出的大量黑煙直衝雲霄。警消隨即接獲多起通報，目前已火速趕抵現場進行搶救。所幸初步消息指出，並未出現傷亡。

根據日本消防部門接獲的通報指出，20日上午11時30分左右，位於埼玉縣朝霞市等地區與東京都練馬區交界的陸上自衛隊朝霞駐屯地，被目擊到有大量濃密黑煙冒出，消防局在短時間內陸續接獲多起民眾報案。

消防人員接報後已第一時間趕抵現場救火，並出動9輛消防車輛，所幸這場火警並未造成人員傷亡。

陸上自衛隊朝霞駐屯地稍早證實，起火點是基地內的垃圾存放場，火勢隨後蔓延至隔壁倉庫，後續起火原因仍待調查。