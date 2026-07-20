　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本陸上自衛隊「朝霞駐屯地」起火！　黑煙狂竄驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣朝霞市與東京都練馬區交界的陸上自衛隊「朝霞駐屯地」20日上午11時30分左右驚傳火警，現場竄出的大量黑煙直衝雲霄。警消隨即接獲多起通報，目前已火速趕抵現場進行搶救。所幸初步消息指出，並未出現傷亡。

根據日本消防部門接獲的通報指出，20日上午11時30分左右，位於埼玉縣朝霞市等地區與東京都練馬區交界的陸上自衛隊朝霞駐屯地，被目擊到有大量濃密黑煙冒出，消防局在短時間內陸續接獲多起民眾報案。

消防人員接報後已第一時間趕抵現場救火，並出動9輛消防車輛，所幸這場火警並未造成人員傷亡。

陸上自衛隊朝霞駐屯地稍早證實，起火點是基地內的垃圾存放場，火勢隨後蔓延至隔壁倉庫，後續起火原因仍待調查。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
劉尚謙哭了　要幫助周麟人已往生　感謝陳美鳳伸出援手
西班牙世界盃8戰僅失1球　最大功臣是他
周麟今告別式　家屬僅姐姐現身...少數好友出席
輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定　6萬人讚
翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰83
台股強震千點　3公股金控挺身而出
具俊曄近況曝光！好友心疼「還守在大S身邊」：他才不在乎遺產
超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒床下藏男人！媽媽氣炸「開槍打死他」被控謀殺罪

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

幫打強暴官司　印度惡魔律師「性侵13歲受害女童」威脅封口

外籍男趴倒人行道！民眾欲救援　突發「動物叫聲」暴衝恐怖畫面曝

伊朗飛彈殘骸落入境內　以軍參謀總長：隨時準備恢復戰鬥

金正恩成孤獨皇帝？王滬寧「低頭筆記」模樣曝　大陸網友譏遭矮化

高市早苗內閣支持率49.2%創新低！　首度跌破50%大關

沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

砸3200萬看世足決賽！「頂級套票」待遇曝光　網笑：世紀大盤子

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

女兒床下藏男人！媽媽氣炸「開槍打死他」被控謀殺罪

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

幫打強暴官司　印度惡魔律師「性侵13歲受害女童」威脅封口

外籍男趴倒人行道！民眾欲救援　突發「動物叫聲」暴衝恐怖畫面曝

伊朗飛彈殘骸落入境內　以軍參謀總長：隨時準備恢復戰鬥

金正恩成孤獨皇帝？王滬寧「低頭筆記」模樣曝　大陸網友譏遭矮化

高市早苗內閣支持率49.2%創新低！　首度跌破50%大關

沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

砸3200萬看世足決賽！「頂級套票」待遇曝光　網笑：世紀大盤子

欠勞保費與罰鍰逾百萬！水電行老闆重機遭查封　秒申辦分期繳清

騎士曬到崩潰！台中市「這4條路」紅燈秒數變短　最多省25秒

女兒床下藏男人！媽媽氣炸「開槍打死他」被控謀殺罪

班鐵翔摔傷後身心俱創！　爆失眠引發躁鬱症...露面曝最新病況

一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

快訊／台股收跌221.57點　台積電漲30元至2320

快訊／白色轎車墜台南七股2m深魚塭　潛水員搜尋3小時找到遺體

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

國際熱門新聞

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

俄最大規模飛彈狂轟釀8死　澤倫斯基急求援

女遭新郎強吻硬上　醒來發現全身赤裸

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

酷澎物流中心火燒3天　驚傳「建築物恐倒塌」

德26歲保全查票「遭乘客推下火車」命危

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

失聯美官兵遺體尋獲　美軍死亡人數增至18人

最強冥燈　川普「大讚梅西」阿根廷慘敗

AI股暴跌不押輝達！外媒點名最大贏家在台灣

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

恩佐決賽吞紅牌　英格蘭球迷爽喊：現世報

更多熱門

相關新聞

台南柳營凌晨火警　一樓平房陷入火海

台南柳營凌晨火警　一樓平房陷入火海

台南市柳營區重溪里一處住宅今（12）日凌晨發生火警，消防2時06分受理報案後到場，於2時36分火勢撲滅。現場為一樓平房，有明火布線搶救，無人員受困，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因仍待火調釐清。

日韓「危險勾結」踩底線　北韓氣炸怒嗆！

日韓「危險勾結」踩底線　北韓氣炸怒嗆！

即／台南柳營畜牧場火警　黑煙竄天

即／台南柳營畜牧場火警　黑煙竄天

即／嘉義梅山傳墜谷　男跌落10米斜坡亡

即／嘉義梅山傳墜谷　男跌落10米斜坡亡

水泥車赤科山翻覆邊坡　消防破壞車體救出

水泥車赤科山翻覆邊坡　消防破壞車體救出

關鍵字：

日本火警朝霞駐屯地自衛隊黑煙消防救援

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

今「雨最大」　午後全台溼答答

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面