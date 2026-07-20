曾迎鄧麗君、鳳飛飛！台中「西北大飯店」大火　昔日奢華榮景曝

▲西北大飯店成立於1966年，是當時台中市最奢華飯店，包括天后鳳飛飛、鄧麗君、文夏、謝雷等都曾在內表演。（圖／余如季影像典藏館）



記者游瓊華／台中報導

台中市中區過去風光一時的西北大飯店昨(19)日發生火警，所幸屋主一家六人全數在第一時間都逃到頂樓，最後全數獲救，皆吸入性嗆傷送醫。市議員江肇國透露，西北大飯店成立於1966年，是當時台中市最奢華飯店，包括天后鳳飛飛、鄧麗君、文夏、謝雷等知名歌手都曾在內表演。

▲西北大飯店開業滿一年後，盛大舉辦慶祝活動，還有日本歌謠、中國歌謠、西洋歌曲、日本流行歌曲演出，熱鬧不已。（圖／余如季影像典藏館）



江肇國表示，西北大飯店是知名藝術家王水河以及建築師謝必榮設計，三、四樓為住房，二樓以及半二樓為餐廳，供應西餐飲料。飯店內還有當時相當少見的日本料理店，也是上流人士愛訪店家。

▲西北大飯店內當時還有少見的日本料理店，是不少政商名流常去的餐廳。（圖／余如季影像典藏館）



根據剪報資料，西北大飯店開業滿一年後，盛大舉辦慶祝活動，還有日本歌謠、中國歌謠、西洋歌曲、日本流行歌曲演出，熱鬧不已。但歷經時代變遷，西北大飯店最後走入歷史，至今歇業20、30年，僅剩下業主一家人住在當中。

▲市議員江肇國透露，西北大飯店是當時最奢華飯店。（圖／記者游瓊華攝）



台中市消防局昨日晚間9點多接獲報案，西北大飯店舊址發生火警，消防局隨即派出消防車24輛、救護車10車次、警備車10輛、消防人員106人次、義消36人協助。消防局到場發現，現場為5樓RC建物，6樓鐵皮加蓋，3、4、5樓燒毀，且有6位民眾已經逃到頂樓待救，最後全部由救出，共2男4女，均意識清醒、吸入性嗆傷，後送中國附醫救治。