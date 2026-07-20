在野酸陳建仁「建仁就是矯情」　范雲：中研院長是學術服務非政治職

▲中央研究院院長陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中研院長陳建仁過去曾說，行政院長是他人生「最後一個政務人員公職」，如今接任中研院長引發在野立委質疑，更酸「建仁就是矯情」。對此，民進黨團書記長范雲今（20日）表示，中研院長是學術界最高領導職，只有院士才可以參與決策與投票，幾乎不是一個政治職位，唯一要面對的政治就是為了預算到立法院，呼籲藍白尊重這個超越藍綠政治的學術服務工作。

民進黨團書記長范雲今（20日）召開輿情回應記者會，范雲表示，中研院長不是普通公職，是學術界最高的領導職；中研院選舉也不是一般選舉，它是只有院士才可以參與決策、有投票權力，名義上雖然需要中華民國總統任命，但幾乎歷任總統都尊重中研院士決定的結果，所以幾乎不是一個政治的職位。

范雲指出，唯一要面對的政治就是為了預算到立法院備質詢，過去不分黨派的教文委員對中研院長也相當尊重。以陳建仁過去卸任（行政院長）說是最後一個政治職位來反諷他今天又重返政治，對陳建仁非常不公平，因為他心心念念都是希望透過中研院長工作為台灣學術、科學以及科研發展有更大貢獻。

范雲也呼籲藍白委員，尊重中研院長，這是超越藍綠政治的學術服務工作。