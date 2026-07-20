725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

記者鄭佩玟／台北報導

中聯致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召國民黨25日上凱道抗議，而中聯油脂所在地的食安主管機關、台中市長盧秀燕等藍營首長也表態參加。被問到是否會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲上凱道，蔣萬安今（20日）表示，國是會議時間很快會確定，也會提供立院黨團《食安法》修法建議，凱道遊行一起穿上白衣，不分藍綠白，希望大家共同關心我們以及下一代健康的食安。

▲蔣萬安出席天際之眼民權大橋景觀橋啟用典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安今日出席民權大橋景觀橋啟用典禮時受訪表示，在毒油事件爆發後，地方政府第一時間即刻聯防確保民眾的安全，包括預防性下架、公布業者名單、成立專區等，讓民眾即刻充分掌握跟了解，市府將持續各項防堵，昨天特別跟盧秀燕、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同討論，包含《食安法》修法方向。

蔣萬安指出，食安是民生的議題，不分藍、綠、白，只關心彼此，不談選舉，也希望25日上凱道大家專注談食安，歡迎所有關心食安的民眾一同表達意見，也歡迎食安領域專家學者發表看法。

媒體追問和盧秀燕合作，是展現姊弟好感情嗎？是否會有「誰來主導」的問題？蔣萬安則回應，毒油事件當台中市政府掌握業者名單，就即刻通知了各縣市包括北市府，才讓市府能在第一時間即刻掌握流向、擴大預防性下架、公布業者名單及成立專區，並隨時更新各項資訊，讓民眾的知的權益得到充分了解不會恐慌，地方政府持續密切合作、共同捍衛食安。

