台南8年新增14處環教場所　25處通過認證居南台灣第1

▲台南市8年來新增14處環境教育設施場所，目前全市已有25處通過認證，數量居南台灣第1、全國第2。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市持續擴大環境教育學習網絡，環保局自2018年起，積極輔導具在地特色及環境教育潛力的場域申請認證，8年來新增14處環境教育設施場所，目前全市已有25處通過認證，數量居南台灣第1、全國第2，涵蓋水資源、氣候變遷、能源轉型、海洋保育及廢棄物處理等多元主題。

環保局表示，申請成為環境教育設施場所，不只是取得一張認證證明，更能協助場域重新盤點自然、生態、文化及產業特色，進一步建立完整的環境教育課程、導覽動線與經營管理制度。

場域通過認證後，除可提升專業形象，也能增加與學校戶外教育、機關團體參訪及親子體驗活動的媒合機會。對企業、社區或民間單位而言，也有助於呈現ESG、企業社會責任及地方永續經營成果。

市長黃偉哲表示，環境教育設施場所是推動淨零綠生活的重要基礎，也是市民認識環境議題最直接的學習場域。台南擁有山、海、農村、濕地及產業等多樣環境資源，透過系統化課程及實地體驗，可讓抽象的環境議題轉化為容易理解的生活經驗。

黃偉哲期盼更多學校、社區、機關團體及親子家庭善用台南多元環教場所，將週末出遊、校外教學及戶外學習，轉化為認識台南、關心環境的具體行動，讓環境教育自然融入日常生活。

環保局長許仁澤指出，市民走進環境教育設施場所，可透過實際參訪及操作體驗，進一步看懂水資源、氣候變遷、能源轉型、海洋保育與廢棄物處理等議題，也能更直接理解日常用水、用電及消費行為，與城市永續發展之間的關係。

許仁澤表示，環保局將持續發掘具在地特色及教育潛力的場域，並提供申請認證所需輔導，將台南的自然環境、產業發展及地方文化，轉化為可親近、可學習及可實踐的環境教育資源。

環保局期盼，民眾透過參訪體驗理解環境保護與日常生活的關聯後，進一步將所學落實於節水、節能、減塑及低碳消費等行動，讓遍布各地的環教場所串聯成為台南永續學習網絡。