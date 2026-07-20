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他看不懂「1款鞋」卻很多人愛穿！網大推：下雨完全不怕

▲▼洞洞鞋（換新logo，舊圖2426560）。（圖／記者趙于婷攝）

▲洞洞鞋。（資料照／記者趙于婷攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友發文指出，他觀察到洞洞鞋近期似乎十分流行，但他認為這款鞋並不美觀，甚至帶有幼稚感，不知道洞洞鞋穿起來真的舒服嗎？他自己寧願穿拖鞋就好了。貼文曝光後，網友紛紛直呼「比夾腳拖舒服太多了」、「不想露腳趾的拖鞋」。

嫌洞洞鞋像塑膠玩具鞋

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「洞洞鞋是什麼人在穿的？不覺得很醜嗎？」為標題發文。原PO表示，最近發現洞洞鞋相當流行，但他個人實在無法欣賞。他認為這款鞋子看起來十分幼稚，風格宛如小孩子的塑膠玩具鞋，穿在腳上更如同鴨子腳一般。

寧願選擇穿拖鞋

看著洞洞鞋這麼流行，原PO心中充滿疑惑，納悶究竟都是哪些人會穿？同時好奇穿起來的舒適度如何？以及是否容易產生腳臭等問題？最後他更坦言，與其穿洞洞鞋，他寧可穿一般拖鞋出門就好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看過不少人穿它上班」、「我啊我啊，平常通風，洗澡的時候順便泡泡搓一下，香香的完全不怕鞋子臭」、「和拖鞋一樣方便，但比拖鞋好看」、「通風，下雨完全不怕，濕了也很快乾」、「最大的優點是通風和下雨天」、「踢到東西腳趾沒事，光這點就賺了」。還有網友說，「流行過了啦」、「從覺得難看到後面接受了」、「你可以買沒洞的」。

值得注意的是，台安醫院皮膚科主任曾德朋曾指出，很多人都會穿方便穿脫的洞洞鞋，但下雨天穿洞洞鞋，其實腳等於都泡在水裡，就算沒下雨，塑膠材質的鞋子也不利吸收腳汗，腳也等於泡在汗裡，因此也隱藏著灰指甲危機。他提醒，平時要保持腳部乾燥，洗澡、游泳或是碰到雨水後，都要仔細將腳趾擦乾。

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