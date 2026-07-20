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39歲男上公車拒刷卡！發狂暴打司機　網咖老闆衝上車制伏

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區昨（19日）晚間，39歲無業的柯姓男子，昨晚到蘆洲訪友後，搭乘台北客運264號公車返回萬華。不料，何男因上車拒刷卡與51歲的楊姓司機發生口角，隨後竟在公車行駛中衝向駕駛座以身體壓制司機，並瘋狂出手攻擊。司機被迫將公車停在路中央，並拼命鳴按喇叭呼救。所幸附近一名網咖老闆聽到求救，衝上公車將柯男壓制；警方到場逮捕柯男，訊後依傷害、公共危險及強制等罪移送偵辦。

▲▼警方到場將施暴的柯男帶下公車，網咖張老闆向員警描述過程，公車被迫停在路中央，警方訊後將柯男移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方到場將施暴的柯男帶下公車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，涉嫌動手毆人的乘客何姓男子，目前無業平日在萬華區一帶遊蕩。昨晚他到蘆洲找完朋友後，從捷運蘆洲站坐上這輛開往板橋的台北客運264號公車。未料，何男上車時卻拒絕刷卡付錢，司機楊男行經「民族民義站」時開口提醒何男要依規定刷卡，何男卻態度強硬，堅稱「下車才要付錢！」，司機楊男當場要求他下車。

公車隨後繼續行駛，在民族、復興路口（樓厝站與信義里站中間）時，何男突然怒氣沖沖走到駕駛座旁，無理要求司機現在立刻放他在路邊下車。楊姓司機耐心解釋「公車未到站無法臨時路邊停車，必須等到靠站才可以」，雙方爆發猛烈口角，司機楊男氣憤表示要直接開去警察局處理。

▼公車當時被迫停在路中央 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場將施暴的柯男帶下公車，網咖張老闆向員警描述過程，公車被迫停在路中央，警方訊後將柯男移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，何男一聽到要報警，當場歇斯底里、整個人直接用身體壓制在正在開車的楊姓司機身上，一邊大聲吼叫「停車！」，一邊揮舞拳頭對著司機的頭部、臉部狂毆。楊姓司機遭到攻擊後，被迫將公車煞停在馬路中央，隨後拼命鳴按喇叭，並將公車前後門全部開啟求救。

此時，民族路上的一家網咖女員工驚覺外面公車喇叭聲響得極不尋常，往外一看驚見司機正在被打，嚇得通知店內41歲的網咖老闆張姓男子。張老闆隨即衝出店外到公車旁。先是大聲喝令制止何男的暴行，但何男不為所動地持續痛毆司機。張老闆見制止無效，於是直接衝上公車，徒手將何男拉開，控制在一旁，並冷靜地要司機「立刻報警！把前後門關起來！」

警方獲報到場後將何男逮捕；楊姓司機經檢視頭部流血及手腳多處嚴重擦挫傷，經送往市立三重醫院救治，無生命危險。何男訊後將依傷害、公共危險、強制罪等罪，移送新北地檢署偵辦。

▼網咖張老闆向員警描述過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場將施暴的柯男帶下公車，網咖張老闆向員警描述過程，公車被迫停在路中央，警方訊後將柯男移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方訊後將柯男移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場將施暴的柯男帶下公車，網咖張老闆向員警描述過程，公車被迫停在路中央，警方訊後將柯男移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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