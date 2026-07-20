盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

▲蔣萬安出席天際之眼民權大橋景觀橋啟用典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂毒油案延燒，台北市長蔣萬安號召藍白7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕除了表態參加，昨日還稱要開線上國是會議，然而，盧秀燕卻被爆出在毒油案爆發前，從未檢驗過中聯油脂是否含苯駢芘，8年檢驗次數為0次，挨批是這次毒油最大的破口。蔣萬安今（20日）受訪表示，「我相信台中市府會清楚的說明，且台中市府在事件爆發後掌握業者名單即刻通報，才讓地方政府即刻啟動聯防。」

蔣萬安今天出席「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」完工典禮，被問到怎麼看台中市府被爆出8年來沒驗過中聯油脂是否含苯駢芘，被質疑是最大破口？蔣萬安回應，「我相信台中市府會清楚的說明」，這次事件爆發後，台中市府掌握業者名單，即刻跟地方政府聯繫跟通報，所以才讓地方政府即刻啟動聯防。

蔣萬安還說，北市府馬上掌握中下游業者名單積極清查，把各項批號、有疑慮品項擴大下架回收，並即刻清查團膳業者是否有使用問題批號品項，問題油品有沒有流入校園，且即刻掌握相關學校並公布名單，讓家長跟孩子能夠掌握，地方政府聯防即刻做各項防堵。

至於北市府也被質疑沒驗苯駢芘，蔣萬安說，「台北市我們沒有一家油品工廠」，過去3年抽驗90個油品品項，7月2日事件爆發後，也即刻加抽驗30的品項是否含有苯駢芘，而且結果都已經出來。他稱，針對外界指控跟不實說法，衛生局、發言團隊即刻澄清駁斥，希望即刻制止各項不實說法跟謠言，還給基層辛苦稽查人員一個公道。