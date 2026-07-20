超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

▲7-11 在LINE禮物推出冰咖啡「買1送1」，APP也有「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

周一喝咖啡提神也要省荷包，全家今（20）日限定一天在APP「優惠趣」限量領券，大杯經典美式、大杯經典拿鐵「買1送1」，霜淇淋、燕麥奶拿鐵也同步半價；7-ELEVEN 則可透過LINE禮物購買冰厚乳拿鐵、大杯特選美式、大杯特選拿鐵等「買1送1」電子票券，APP「OPENPOINT行動隨時取」也有特選美式、拿鐵「買7送7」。

▲7-11在「LINE禮物」推出電子票券特大杯咖啡「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）



★7-ELEVEN

7-ELEVEN「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至7月21日推出寄杯優惠，特選拿鐵原價80元，「買7送7」平均每杯40元；特選美式原價65元，「買7送7」平均每杯33元。

另外，西西里檸檬氣泡咖啡、真果芭樂氣泡咖啡14杯777元，平均每杯56元；皇家純濃伯爵紅茶、黃金榛果太妃風味、靜岡濃抹茶、鹿兒島濃焙茶、好時經典可可等風味飲15杯777元，平均每杯52元；冰淇淋紅茶18杯777元，平均每杯43元；中杯精品冰燕麥拿鐵、精品馥芮白11杯777元，平均每杯71元。

「LINE禮物」同步推出 7-ELEVEN電子票券優惠 ，冰厚乳拿鐵、大杯冰特選美式、大杯冰特選拿鐵、冰黑糖珍珠撞奶、冰現萃茶香鑽水果茶、冰黃金蕎麥茶皆享「買1送1」。

★全家

全家門市即日起至7月21日推出咖啡優惠，中杯單品拿鐵2杯95元、中杯單品美式2杯95元、特大杯拿鐵2杯95元、特大杯美式2杯95元，甘蔗青茶2杯75元。

▲全家限今天（7月20日）在全家APP首頁「優惠趣」領券，指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

另外，今日7月20日限定，在全家APP首頁「優惠趣」領券，大杯經典美式、大杯經典拿鐵、特大杯杏仁凍青茶／泰式奶茶、燕麥奶拿鐵、全家霜淇淋皆享「買1送1」優惠。

7月20日至7月24日，「優惠趣」再推出百吉CoCo楊枝甘露雪糕、王子杯麵厚厚味噌湯麵「買1送1」。

▲萊爾富多項咖啡、飲品「買1送1」，指定咖啡買2杯「加贈LOOPY杯塞」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至7月21日推出多項Hi café優惠，包括特大杯美式、特大杯拿鐵、特大杯濃美式、特大杯濃拿鐵、特大杯重乳拿鐵、蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵、台茶18紅玉茶拿鐵及四季春茶、紅玉紅茶皆享「買1送1」。

另外，大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，加贈LOOPY杯塞；大杯重乳拿鐵也有「買1送1」。