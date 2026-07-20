　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

▲▼民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，書記長范雲主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長范雲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，將首度演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。苗栗縣、台中市等中部7縣市預計8月10日下午2時30分至3時進行演練；台北市、新北市等北部7縣市為8月13日下午2時30分至3時演習。不過卻遭在野質疑，NCC委員任期月底屆滿，屆時斷網演習無人可管，有問題要找誰？民進黨團書記長范雲今（20日）直言，根本原因就是藍白，請不要再無差別杯葛這些機關的人事。

針對斷網演習，國民黨立委葛如鈞就質疑，為何只有中部、北部14縣市？為什麼一定要讓一般民眾實際受到影響？如果有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰負責？以及實施的具體法源依據是什麼？

民進黨團書記長范雲今（20日）召開輿情回應記者會，范雲表示，相信國防部基於守護國民安全所做的各種不同層級演練都是經過審慎評估，葛如鈞為民眾發聲也是他合理的工作，相信接下來細節怎麼執行、對網路影響程度都可以好好討論，國防部也會聆聽葛如鈞的聲音。

媒體追問，有國民黨立委質疑，NCC剩餘3個委員將在月底任期屆滿，下個月國防部斷網演習無人可管，到時人民有生命財產安全要找哪個單位？

范雲回應，這是很好的問題，不只是NCC，還有公視董事、憲法法庭以及年底將承擔重任的中選會都因為在野黨無差別杯葛人事，導致人現在都無法補齊。反對黨又回來質疑相關工作沒辦法好好進行，根本原因就是請藍白不要再無差別杯葛這些機關的人事，讓專業人才為大家守護網路權界、選舉公平性與選務穩定性。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
劉尚謙哭了　要幫助周麟人已往生　感謝陳美鳳伸出援手
西班牙世界盃8戰僅失1球　最大功臣是他
周麟今告別式　家屬僅姐姐現身...少數好友出席
輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定　6萬人讚
翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰83
台股強震千點　3公股金控挺身而出
具俊曄近況曝光！好友心疼「還守在大S身邊」：他才不在乎遺產
超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接力絕食被酸「輪流吃飯」　楊植斗回擊綠營：已絕食近26小時

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆自信喊全力以赴　柯志恩潑冷水

翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

在野酸陳建仁「建仁就是矯情」　范雲：中研院長是學術服務非政治職

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

接力絕食被酸「輪流吃飯」　楊植斗回擊綠營：已絕食近26小時

高雄列綠營艱困戰區！賴瑞隆自信喊全力以赴　柯志恩潑冷水

翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

在野酸陳建仁「建仁就是矯情」　范雲：中研院長是學術服務非政治職

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

班鐵翔摔傷後身心俱創！　爆失眠引發躁鬱症...露面曝最新病況

一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

快訊／台股收跌221.57點　台積電漲30元至2320

快訊／白色轎車墜台南七股2m深魚塭　潛水員搜尋3小時找到遺體

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

劉尚謙哭了　要幫助周麟人已往生　感謝陳美鳳伸出援手

真飢餓行銷！跨1800公里取經　高雄國賓老班底打造《成都宴》

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

【見笑轉生氣？】阿伯提醒腳不能放捷運椅子上　男怒回嗆：你管太多了吧

政治熱門新聞

城鎮韌性演習14縣市手機斷網半小時　顧立雄：日後會再擴及其他地方

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

民進黨元老張俊宏家法拍　律師提2方法

翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

在野喊話嚴審大刀砍　擬統刪總預算600億

幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

今「雨最大」　午後全台溼答答

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面