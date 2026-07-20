在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

▲民進黨團書記長范雲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，將首度演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。苗栗縣、台中市等中部7縣市預計8月10日下午2時30分至3時進行演練；台北市、新北市等北部7縣市為8月13日下午2時30分至3時演習。不過卻遭在野質疑，NCC委員任期月底屆滿，屆時斷網演習無人可管，有問題要找誰？民進黨團書記長范雲今（20日）直言，根本原因就是藍白，請不要再無差別杯葛這些機關的人事。

針對斷網演習，國民黨立委葛如鈞就質疑，為何只有中部、北部14縣市？為什麼一定要讓一般民眾實際受到影響？如果有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰負責？以及實施的具體法源依據是什麼？

民進黨團書記長范雲今（20日）召開輿情回應記者會，范雲表示，相信國防部基於守護國民安全所做的各種不同層級演練都是經過審慎評估，葛如鈞為民眾發聲也是他合理的工作，相信接下來細節怎麼執行、對網路影響程度都可以好好討論，國防部也會聆聽葛如鈞的聲音。

媒體追問，有國民黨立委質疑，NCC剩餘3個委員將在月底任期屆滿，下個月國防部斷網演習無人可管，到時人民有生命財產安全要找哪個單位？

范雲回應，這是很好的問題，不只是NCC，還有公視董事、憲法法庭以及年底將承擔重任的中選會都因為在野黨無差別杯葛人事，導致人現在都無法補齊。反對黨又回來質疑相關工作沒辦法好好進行，根本原因就是請藍白不要再無差別杯葛這些機關的人事，讓專業人才為大家守護網路權界、選舉公平性與選務穩定性。