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社會 社會焦點

男女大巨蛋看球爆衝突　女爪迷柔道摔技開扁、港男揮皮帶反擊

記者張君豪／台北報導

台北大巨蛋19日晚間舉行職棒賽事，場內卻發生一起觀眾肢體衝突事件。一對男女友人因寄放置物櫃意見不合爆發口角，男方情急拉扯女方，意外將女方皮包扯斷，女生當場爆走！雙方爆發激烈拉扯。期間女子疑似曾受過基礎柔道訓練，一度抓住男子手肘及袖口，試圖施展柔道「丟體」摔技，因男方體格壯碩，並未遭摔倒受傷，警方到場後迅速介入處理。

▲19日晚間一對男女在大巨蛋內打架，轄區警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲19日晚間一對男女在大巨蛋內打架，轄區警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

信義警方表示：轄區三張犁派出所於19日晚間7時許執行台北大巨蛋安全維護勤務時，接獲場館工作人員通報，指場內有一對男女發生爭吵糾紛，立即派遣員警前往查處。

▲19日晚間一對男女在大巨蛋內打架，轄區警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

警員到場衝突已經結束，警方調查，衝突雙方為香港籍來台打工的丁男（42歲）及郭女（30歲）子，兩人為朋友關係，當天相約前往觀賞職棒賽事。據了解，兩人在購買完職棒周邊商品後，因是否將物品寄放置物櫃意見不一發生爭執，爭吵過程中丁男伸手拉扯郭女，不慎將其皮包扯斷，這才導致雙方大打出手。

現場目擊者指出，中信兄弟象球迷郭女疑似具備基礎柔道經驗，衝突時迅速抓住丁男手肘及袖口，貼身嘗試做出柔道「丟體」動作企圖摔倒對方，不過丁男身材壯碩、重心穩固，最終未被摔倒，丁男慎怒之下抽出腰間皮帶揮舞反擊，後來經旁人勸阻這才化解大巨蛋內的男女大亂鬥，雙方也未有受傷。

警方到場後立即將雙方隔開了解案情，兩人均表示不提出傷害告訴。警方認定2人涉犯《社會秩序維護法》第87條：「互相鬥毆者」規定函送台北法院簡易庭裁處，以維護公共秩序。信義警方藉此案例呼籲，民眾參與大型活動時，應保持理性，遇有糾紛宜以和平方式溝通協調，切勿因一時情緒失控演變為肢體衝突，以免觸法並影響觀賽秩序。
 

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